PAREDI SOBRE EL 221: “ESTÁ SUSPENDIDO HASTA QUE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIGA OTRA COSA”

El intendente de Mar Chiquita aprovechó la videoconferencia de este viernes para referirse a uno de los reclamos más recurrentes de los vecinos de la costa de Mar Chiquita: el transporte público de pasajeros. En tal sentido, el jefe Comunal dijo que no puede hacer nada y responsabilizó de la decisión a la gestión de Axel Kicillof.

Sobre la vuelta del servicio de Costa Azul, que une Mar Chiquita, General Pueyrredón y General Alvarado, el jefe comunal marchiquitense, Jorge Paredi aceptó que puede resolver el tema: “No tenemos manera de autorizar esto si la provincia de Buenos Aires no lo autoriza”, dijo y le dejó la responsabilidad de la medida al gobierno bonaerense.

Cabe recordar que, desde que comenzó la cuarentena social y obligatoria, el presidente de la Nación, Alberto Fernández aclaró que el transporte de media y larga distancia queda suspendido para evitar la propagación de COVID-19, mientras que los servicios interurbanos solamente funcionan con pasajeros que pertenezcan al sector exceptuado por considerarse dentro de los sistemas de trabajos esenciales.

Hace un mes atrás, la Dirección de Prensa de la Municipalidad de Mar Chiquita, informó que el jefe Comunal solicitaría “soluciones a Provincia para el viaje de los trabajadores de Mar Chiquita a Mar del Plata, teniendo en cuenta que se encuentra suspendido el servicio interurbano de transporte pública que en el distrito tiene a cargo la empresa Costa Azul con la línea 221”.

Y en ese entonces aclaró: “En todas las solicitudes elevadas, quedará sujeta la decisión de la gobernación bonaerense en consulta con Nación”.

Mientras que cuando se decretó la última extensión de la cuarentena, el pasado 12 de mayo autoridades provinciales sostuvieron que la nueva fase del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio no contempla cambios en el caso particular de la línea Costa Azul, por lo que según estimaron, hasta el 25 de mayo no volvería a funcionar el servicio que une la costa de Mar Chiquita con la ciudad de Mar del Plata.

En dialogo con El Ciudadano de Mar Chiquita, el Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Transporte Bonaerense, Rodrigo Lynch, fue concreto: “La situación es la misma. No se modifica nada”, señaló en cuanto a la línea 221.

En tal sentido, el funcionario provincial explicó: “La línea 221 es una línea considerada de media distancia porque recorre tres municipios, todo el transporte de media y larga distancia está dentro de la cuarentena, o sea que está paralizado”.

No obstante, este viernes a través de una vidoconferencia, Jorge Paredi aclaró la solución solo puede llegar desde la administración del gobernador Kicillof: “Nosotros no tenemos manera de autorizar esto si la provincia de Buenos Aires no autoriza el tema, el transporte está suspendido hasta que la provincia de Buenos Aires diga otra cosa”.