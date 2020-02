POLÉMICA POR LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS FIESTAS POPULARES: PROPONEN QUITARLES LOS ATRIBUTOS Y LA OPINIÓN ESTÁ DIVIDIDA

El conflicto entre una postura que generó un fuerte debate se visibilizó el pasado sábado en la noche de elección de representantes de la 19na edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal que se celebra en Santa Clara del Mar.

Desde la Dirección de la Mujer y el área de cultura se propuso no denominar más reinas y princesas a las postulantes electas, es decir que desde ésta edición ya no hay soberanas sino Embajadora y Delegadas culturales.

Para esta edición de la tradicional fiesta de Santa Clara del Mar, se apostó a un cambio de paradigma, a través de la Dirección de la Mujer, que consistió en eliminar la “elección de reinas de belleza” y adherir a la “elección de embajadoras culturales”, explicaron desde la Dirección de Prensa de Mar Chiquita, sin embargo, las reinas actuales de otras fiestas populares se encargaron de aclarar que no se trata de una elección por belleza y que ese no es uno de los criterios de selección.

No obstante, otra de las decisiones que causó gran polémica fue la de dejar de utilizar los atributos (Capa, Cetro y Coronas) ya que consideran que “dan superioridad” y lo que se busca es generar igualdad. Asimismo, informaron que los atributos que llevaban las reinas y princesas de las anteriores ediciones de la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal, se encontrarán a resguardo y exposición en la Casa Museo “El Balcón de los Santos”.

Por su parte, las representantes que se oponen a la medida explicaron que los atributos son símbolos importantes y destacaron que las capas que usaban las soberanas de la fiesta tradicional de Santa Clara representan cada estilo de cerveza (rubia, roja y negra) y las de la Fiesta del Cordero fueron donadas por ex combatientes de Malvinas de Mar Chiquita con la intención de mantener viva la memoria de la gesta. Además, hay otros trabajos artesanales, como lo es el cetro de la Fiesta de la Cerveza Artesanal que lleva tallado un porrón de madera.

También destacaron que es una forma de que las personas, de otros eventos se acerquen a preguntarles sobre el pueblo al que representan y argumentaron que sin esos símbolos, las nuevas representantes pasarán desapercibidas y no podrán realizar una buena labor de comunicación.

Desde la comuna explicaron que: “Actualmente son más de 65 ciudades las que adhirieron al nuevo paradigma en sus fiestas tradicionales y que eligen a sus representantes por su conocimiento del significado social y valor cultural de la fiesta a la que representan, amor por su terruño, logros de superación personal, habilidades para las relaciones públicas, y/o compromiso con su comunidad”. Pero desde el lado de las representantes actuales indicaron que es innecesaria la aclaración porque eso siempre fue así.

Como si la discusión fuera poca, el pasado sábado, antes de la elección de las nuevas embajadoras culturales, las soberanas hicieron énfasis en su posición contraria a la del municipio y brindaron discursos que invitaban al dialogo, sin embargo recibieron gritos y silbidos por parte de “funcionarias de cultura”, según afirmaron. Y se vivieron momentos de tensión. Denunciaron que les gritaron frases como: “Se va a caer”, en una intención de ponerlas nerviosas y sabotear el discurso. Pese a esa situación, Sol Orenzanz fue la encargada de retirar las capas de las ex soberanas y redobló la apuesta cuando tomó el micrófono y exclamó: “Se va a caer”.

En dialogo con EL CIUDADANO DE MAR CHIQUITA, la embajadora de la Fiesta del Cordero Costero, Chiara Bibbo realizó un descargo respecto del tema:

“El sábado pasado nos reunimos algunas de las soberanas actuales y de otras ediciones, para charlar sobre el tema de los atributos y de las elecciones de las representantes.

Sobre los atributos ellas dicen que los quieren sacar porque creen que nos dan “superioridad” a lo que les planteamos que no es así, nosotras no nos creemos ni mas ni menos que nadie, los atributos(banda, capa, corona y cetro) los llevamos durante un año con mucho amor, respeto, responsabilidad y orgullo, ellos son los que nos permiten que a la hora de ir a otro lugar a representar nuestras fiesta, localidad y partido le permiten a la gente acercarse a nosotras así les podemos brindar información, además de sacarnos a nosotras una parte importante le quitan la posibilidad a las nenas que te vienen a pedir una foto y se van con una sonrisa en la cara porque se pudieron sacar una foto y hablar con la reina.

Nosotras también ya hace dos años que empezamos con la lucha del pañuelo dorado, en defensa a la elección de representantes con corona donde le comunicamos a la gente este problema por nuestra página de facebook, donde hubo comentarios apoyándonos y otro en contra de nuestra lucha donde nos ponían que es un concurso de belleza, el tema de la edad, y la inclusión, a esas personas les intentamos aclarar que ya hace años esto dejó de ser un concurso de belleza ya que nos eligen por cosas como el conocimiento, la voluntad, disponibilidad, valores, nos eligen por cómo somos como persona entre otras cosas, con respecto a la edad a mi me eligieron como soberana cuando tenia 15 años y logré representar muy bien a mi lugar y también terminar mi año escolar con buenas calificaciones por lo que eso no es un impedimento y con la inclusión en muchas fiestas también eligen a su embajador, a estas personas las invitamos a hablar con alguien que haya vivido la experiencia somos quienes en verdad le podemos contar las cosas sobre la elección y sobre nuestros amados atributos, yo puedo hablar en el caso de la Fiesta Provincial del Cordero Costero de Mar de Cobo, nuestras bandas y capa fueron donadas por los Veteranos de Malvinas costa norte por lo que nosotras a demás de llevar a todos lados que vamos el logo de nuestra fiesta también llevamos el de Malvinas, con esto voy a que cada cosa tiene algo que ver y significado con nuestro lugar.

Para terminar desde mi punto de vista me entristece que estén diciendo que buscan la igualdad y los derechos para todos, sacándonos el derecho a nosotras de poder llevar nuestra corona, banda, capa y cetro, todas las que nos anotamos sabemos que podemos salir o no electas, nos anotamos firmando un reglamento, lo hacemos por amor, y las ganas de dejar en lo más alto a nuestro pueblo, fiesta y partido.

Muchisimas gracias por acercarse a nosotras a pedirnos nuestro punto de vista para nosotras es muy importante.

Por qué en vez de restar prohibiendo cosas que no le hacen mal a nadie no sumamos? De eso se trata la vida”.

Cabe destacar que la medida por el momento se implementó sólo en la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal, mientras que desde la organización de la Fiesta del Potrillo confirmaron que seguirán eligiendo reinas y princesas.