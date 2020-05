POR EL CONFLICTO EN EL PREDIO DE DISPOSICIÓN FINAL RECOMIENDA NO SACAR LA BASURA ESTE MIÉRCOLES

No hubo acuerdo entre los recicladores y las autoridades de la municipalidad de General Pueyrredón. Esta tarde, los camiones de la empresa 9 de Julio, no lograron descargar sus camiones en el predio de disposición final por el bloqueo que realizaron los trabajadores en el acceso. Mar del Plata, este martes había anunciado la suspensión del servicio de recolección.

Desde la Secretaría de Inspección General de la municipalidad de Mar Chiquita, recomendaron a los vecinos de Coronel Vidal no sacar la basura durante este miércoles, dado el conflicto en el predio que impide el ingreso y descarga de los residuos.

Por otra parte, desde la Delegación Santa Clara del Mar, indicaron que aún no se resolvió si se realizará la recolección durante el día de mañana, ya que se debe evaluar qué capacidad aún queda en los camiones.

