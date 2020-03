POR EL CORONAVIRUS POSTERGAN LA FIESTA DEL TERNERO EN AYACUCHO Y LOS PARTIDOS DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, SERÁN SIN PÚBLICO

En rueda de prensa, el intendente del partido bonaerense, Emilio Cordonnier, manifestó al respecto de la medida: “Con la prioridad de reservar la salud de nuestra población y el acompañamiento de la asociación civil tomamos la decisión de postergar la realización de la presente edición de la Fiesta del Ternero. Es una medida que evaluamos, desde el lunes y en torno a cómo se desarrollan los acontecimientos en el país y la zona”, explicó el jefe comunal.

De inmediato, Cordonnier aclaró: “Estamos hablando de una postergación, a la que no le queremos poner fecha hoy de realización, porque no sabemos como avanzará este tema. En Ayacucho no hay ningún caso, pero si en la zona están apareciendo y tenemos que estar alertas. Pedimos la postergación y la fiesta lo entendió, cosa que agradecemos, porque esto es en resguardo de nuestra población”, declaró.

Por otra parte, El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta anunció este jueves nuevas medidas para prevenir la propagación del coronavirus: suspendió la realización de recitales y eventos masivos y resolvió que los partidos de fútbol se jueguen a puertas cerradas.

Las medidas que dispuso el gobierno de Caba buscan evitar las concentraciones masivas de gente. En ese marco, también resolvió que los museos cierren sus puertas.

En el caso de los partidos de fútbol, las medidas alcanzan a todos los encuentros ya sean de campeonatos locales o internacionales que se jueguen en estadios de la Ciudad Autónoma. Todos se jugarán sin público por el coronavirus.