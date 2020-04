POR PRIMERA VEZ EN SIETE AÑOS NO SE REALIZARÁ LA VIGILIA PARA RECORDAR LA GESTA DE MALVINAS

El motivo es obvio, la pandemia de COVID-19 y el aislamiento social y obligatorio impide todo tipo de actos, tal como sucedió el 24 de marzo y como pasará mañana jueves 2 de abril, no habrá eventos conmemoratorios por estas fechas que marcaron, tristemente la historia argentina.

En Mar Chiquita, durante el año 2013 comenzó a recordarse otra fecha, ese primero de abril se recreó la noche de vigilia, un momento que hasta ese entonces no era recordado en los eventos tradicionales. Este año se cumplen 38 años de esa guerra y por primera vez, desde que comenzó a realizarse la vigilia, el acto se suspendió.

En dialogo con El Ciudadano de Mar Chiquita, el ex combatiente y veterano de guerra, Julio Ruggiero recordó cómo surgió la idea de realizar una vigilia en el Partido de Mar Chiquita. Su primera edición, en 2013 contó con muy poca participación, solamente algunos ex combatientes, sin embargo la de 2019 fue multitudinaria.

“Allá por el año 2013 empezamos a juntarnos con Guillermo Magistrale y otros veteranos de guerra con ganas de hacer algo acá en el Partido de Mar Chiquita, porque en aquella época no había nada, solamente estaba el monumento y no existía ninguna asociación. Capaz que como éramos pocos no se animaron a armarlo”, relató Ruggiero.

El actual concejal y ex Delegado de la costa norte del Distrito explicó que “esa noche era bien fría me acuerdo, hicimos la vigilia, llevamos un vehículo y pusimos un parlante muy precario para poner el himno nacional argentino y la marcha de las Malvinas. Así lo hicimos el 2013 y el 2014”.

“Ya en 2015 ya habíamos empezado como para armar una asociación sin fines de lucro y comenzamos a encarar esto y ese año se hizo una vigilia con mucha más gente, decidimos prepara algo para la gente mientras esperaba la vigilia coma algo como un locro. Fue muy lindo, con mucha gente”, agregó.

En tal sentido recordó que “después lo hicimos en 2016, 2017, 2018 y 2019 consecutivo y cada año que iba pasando se iba convocando más gente, la del año pasado fue impresionante la cantidad de gente que hubo, habíamos preparado casi 700 viandas de lentejas y nos quedamos sin comida, fue impresionante”.

“La verdad que de ahí se copiaron varios municipios en hacer la vigilia y acá vinieron personas de muchas localidades y cada uno en su localidad lo copió. Así fue creciendo, hoy tenemos una asociación conformada con toda la documentación correcta, como corresponde”, indicó Julio Ruggiero.

Asimismo señaló: “Hemos logrado durante la gestión de Carlos Ronda la donación de un terreno para hacer nuestra sede y vamos a ver cuándo comenzamos a construirla. Es una gran acción que hacemos los veteranos de guerra para mantener viva la gesta”.

Respecto de éste año, en donde una pandemia hizo que se debiera interrumpir el acto, dijo: “Lamentablemente este año se suspendió por esta pandemia, que uno no se la esperaba. Es otra batalla que tenemos y tenemos que hacer el esfuerzo de quedarnos en nuestra casa y desde cada hogar hay que seguir aportando el granito de arena para ir saliendo de esto, hay que ver de qué manera podemos ayudar con el orto para salir adelante. Esto es un guerra biológica que la padecemos todo el mundo”.

Cabe recordar que el evento desde 2013 está organizado por la Asociación Civil Veteranos de Guerra, la tradicional vigilia la gesta se lleva a cabo cada 1 de abril por la noche, en el monumento a los caídos ubicado en Balneario Parque Mar Chiquita.

La iniciativa de los héroes recuerda aquella vigilia del año 1982 y se venía desarrollando en la previa al acto en conmemoración del día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas.