POR TERCER DÍA CONSECUTIVO EL MUNICIPIO NO DIO INFORMACIÓN RESPECTO DE CASOS SOSPECHOSOS

En una cuestionable determinación del Departamento Ejecutivo y llevado adelante con gran cumplimiento por parte del Secretario de Salud de la Municipalidad de Mar Chiquita, por tercer día consecutivo, el Comunicado Diario de la comuna no hizo referencia a los casos denominados sospechosos. No existe información respecto de si hay, cuántos son o si simplemente no se registra ninguno.

La información es clave. Para mantener la calma de los vecinos es imperioso informar de la situación, la cual cambia día a día. En ese contexto, los partes del Ministerio de Salud, tanto de Nación como de Provincia, detallan día a día la cantidad de contagios y los casos “sospechosos” o de “estudio”.

Municipios como los de alrededor de Mar Chiquita, emiten a diario información sobre los casos detectados y los denominados sospechosos que detecta el sistema de salud. Así, mantienen informados a la comunidad de la situación real de cada ciudad.

Sin embargo, y ante las reiteradas solitudes de información al Secretario de Salud de la Municipalidad de Mar Chiquita, Dr. Fernando Vargas, ha optado por el total silencio. No atiende a ninguna pregunta, por lo menos de este medio de comunicación, ni los periodistas que lo integran.

La última información oficial descartó un caso sospechoso de coronavirus en Coronel Vidal. Fue hace 4 días y no se volvió a informar de la existencia de otros.