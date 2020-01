ROBERTO BARADEL EN BUNKER FM 91.9: “EL OBJETIVO ES GANARLE A LA INFLACIÓN NO EMPATARLE”

El secretario General de SUTEBA habló en la previa a la paritaria nacional docente y dejó varios conceptos, entre lo que se desatacó que el inicio de clases del ciclo 2020 no se retrasará.

En una entrevista realizada en BÚNKER FM 91.9, Roberto Baradel explicó en torno al comienzo del ciclo lectivo 2020 que “mientras hay un gobierno que escuche como el que tenemos hoy y haya respuesta no tiene que haber conflicto, tiene que encaminarse dentro de los marcos de negociación y de diálogo”, sostuvo y resaltó: “El problema es cuando no escuchan o nos atacan como el gobierno anterior o no hay respuesta”.

Asimismo, el secretario General de SUTEBA explicó que el diálogo con la administración de Axel Kicillof “es sustancialmente opuesto al gobierno que se fue, que atacaba a los docentes, a la educación pública, que intentaba deslegitimarla permanentemente”.

En ese contexto, Baradel dijo que “es importante primero tener una actitud como la que tiene este gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Ahora comenzaremos con las negociaciones a nivel nacional, se le vuelve a dar centralidad a la educación pública y a nivel provincial nos estarán convocando”.

En relación a las diferencias entre la paritaria nacional y la provincial, Baredel explicó que la administración bonaerense “discuten salarios con los sindicatos”, mientras que en el encuentro de este jueves “se fijarán los pisos a nivel nacional, por el cual ninguna provincia podrá pagar por debajo de ese límite”.

La cláusula “gatillo” sigue en la agenda de los sindicalistas. En tal sentido, Baradel sostuvo que “el año pasado lo que aumentó la inflación fue incorporándose al salario. Actualmente hay siete provincias con cláusula ‘gatillo’ y otras con diferentes acuerdos, pero es muy dispar”.

En cuanto a las expectativas en cuanto a aumentos salariales, el sindicalista aclaró que los mismos “son relativamente bajos” y que “se tienen que ir modificando”. En tal sentido, aseguró que aún no se ha “definido un número en concreto”, el cual surgirá con el inicio de las negociaciones “con el resto de los sindicatos”.

Sin embrago, Baradel aseguró que “el objetivo es ganarle a la inflación, no empatarle”, por lo que se tendrá que “discutir los mecanismos” para la actualización de los sueldos docentes. Asimismo, resaltó que “la paritaria nacional docente es un paso central para mejorar y cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo y darle responsabilidad al Estado nacional en materia educativa”.