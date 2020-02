RODRIGO DURÁN FUE NOMBRADO COMO ASESOR DEL DIPUTADO NACIONAL, ALEJANDRO “TOPO” RODRÍGUEZ

A mediados de esta semana, el santaclarense y ex candidato a intendente de Mar Chiquita, Rodrigo Durán, fue confirmado como asesor del Diputado Nacional y presidente del Bloque de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.

En dialogo con El Ciudadano de Mar Chiquita, Durán confirmó la noticia y explicó: “Estuve trabajando en mi nuevo rol como asesor del diputado nacional y presidente del Bloque de Consenso Federal Alejandro”Topo” Rodríguez, de forma conjunta decidimos abordar la posibilidad de conseguir y generar financiamiento en el sector de la industria hotelera , porque este año hemos tenido un incremento altísimo en el turismo interno en todo el país”.

En ese sentido, Rodrigo Duran puntualizó en los proyectos que trabaja en conjunto con el bloque de Diputados y que están enfocados en la realidad del Partido de Mar Chiquita.

“Santa Clara del Mar no escapa a ésta realidad ya que es abanderada en la zona costera del partido de Mar Chiquita y ha quedado un poco relegada en las posibilidades de mejoramiento en los hoteles , la idea es conseguir un financiamiento desde la legislación nacional, no solo en la cantidad de plazas hoteleras sino también en el mejoramiento de los mismos, para que tengamos más capacidad y seamos mejores”, declaró.

Y agregó: “También tratamos este proyecto de ley para que se quiten algunos impuestos al sector hotelero, realizar convenios con otras provincias así podemos recibir durante el año turismo.

Un sistema de crédito blando para el sector”.

Por último, el ex candidato a intendente aseveró que “no solo en trabajo en forma conjunta con el Topo Rodríguez sino también con Facundo Logarzo, quién tiene un conocimiento amplio en cuestiones de turismo, con ello buscamos ser el nexo entre nación y lo local para poder solucionar estás cuestiones”.