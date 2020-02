SANTA CLARA: LINCHARON A DOS HOMBRES POR UN SUPUESTO ABUSO

La historia es confusa. Se conocieron datos de la investigación por la que dos personas quedaron aprehendidas -se busca a un tercero- durante la noche del viernes en Cardiff y Pinamar. Un aviso en un grupo de seguridad de Whatsapp, alertó de una situación por lo menos extraña que protagonizaban una menor y dos mayores. Eso derivó en la reacción de vecinos que lincharon a los sujetos hasta la llegada de un móvil de la Comisaría 2da al lugar. Los presentes aseguraban que se había perpetuado “un abuso” contra la niña.

El hecho se conoció pasadas las 19 horas de este viernes, cuando en la intersección de Cardiff y Pinamar se produjo el linchamiento a dos personas. Según una fuente ligada a la fiscalía interviniente consultada por El Ciudadano, en la investigación consta que “al llegar el personal policial, los efectivos disiparon a los presentes pusieron en custodia a las dos personas que eran acusadas de haber abusado de una menor de 12 años”. Se trata de dos hombres que viven en Santa Clara hace al menos tres años. Uno sería extranjero y el otro oriundo de la región de cuyo.

La niña fue derivada a la Unidad Sanitaria de Santa Clara del Mar, a pocos metros del lugar donde se desarrollaron los hechos. Un testigo, a través de las redes sociales describió la situación: “La vi en la salita. Parecía en estado de shock”.

Sin embargo, con el correr de los minutos se confirmó que la niña fue trasladada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata, “tal cual indica el protocolo de procedimiento en estas ocasiones”, describió el Director de Seguridad de la Municipalidad de Mar Chiquita, Dr. Javier Navarro.

“La menor relató una situación distinta”, a la que se presumía hasta ese momento, indicaron los investigadores minutos antes que la niña ingresara a la revisación médica legal que indica “el protocolo en actuaciones ante la posibilidad de abuso, el cual al momento da negativo”, explicaron, pero finalmente los estudios no pudieron realizarse: “La madre se fue del hospital y dejó sola a la nena, se fue a dormir, por lo que no se pueden realizar las pruebas a la menor si no está acompañada”. La nena de 12 años quedó internada en observación y su madre “la pasará a buscar mañana”, indicaron desde la fiscalía interviniente.

Mientras tanto, a través de las redes sociales, una vecina convocó a una marcha para el día sábado a las 15 “en la fuente de Río de Janeiro para repudiar lo sucedido”.

Al mismo tiempo, la efectivos de la Comisaría 2da, tuvieron la tarea de tomar testimonios a posibles o potenciales testigos, quienes sostuvieron que la niña se ausentó de hogar el día jueves: “No regresó por la noche y al otro día” –por el viernes-, situación que no fue denunciada por los padres.

Asimismo, según el expediente de la investigación, “se estableció que la menor pasó la noche con otra persona de 20 años”. Al mismo tiempo, los familiares de la menor se hicieron presentes en la dependencia policial costera y “la madre dijo que su hija no fue abusada”, sino que “podría haber visto una situación de índole sexual, pero no contra ella”, cuestión que abrió otra línea investigativa.

Intervino la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita, a cargo del Dr. Rodrigo Anchub, el cual dispuso “el procesamiento de los sujetos, la correcta identificación y revisión médica integral” y que se investigue si con quien “estuvo la menor y porque se ausentó durante tanto tiempo sin que se diera aviso a las autoridades de dicha circunstancia”, por parte de sus familiares.