SE CUMPLE UNA SEMANA DEL INCENDIO DE “EL MIRADOR” DE COSTA CORVINAS: “ES UN GOLPE MUY DURO QUE AFECTA PRINCIPALMENTE LO ANÍMICO”

Siete días después del incendio que destruyó por completo el emblemático restaurante de uno de los balnearios más reconocidos de Santa Clara del Mar, Carlos Carpaneto, uno de los dueños del lugar escribió una carta en donde relata cómo comenzó su sueño y cómo lo vio hacerse cenizas, aunque promete que volverá a ponerse de pie.

El pasado lunes 20 de abril, alrededor de las tres de la mañana las sirenas de los bomberos despertaron a Santa Clara del Mar y los vecinos fueron testigos de cómo se consumía un lugar característico de la localidad marchiquitense. Un cortocircuito habría sido el causante del siniestro y la desolación se apoderó de los dueños del lugar y de las familias que dependen del mismo.

En las redes sociales, algunos trabajadores de El Mirador lamentaron lo sucedido y esperan que la reconstrucción sea lo más rápido posible.

Hoy hay escombros y cenizas pero los trabajos de restauración recién empiezan.

Carlos Carpaneto, escribió una carta a la redacción de El Ciudadano de Mar Chiquita en donde relató lo más destacado de El Mirador de Costa Corvinas.

“Transcurría el año 2008, cuando el entonces titular de la Cooperativa Cootelser, Señor Jacobo Buenavida, nos ofrece el restaurante “EL MIRADOR”, y en la recorrida previa para conocer el mismo, todos sentimos como un magnetismo que provenía de ese lugar, que nos atrapaba y producía una sensación de atracción interesante que no dejaba de extrañarnos; luego ya tomada la actividad nos dispusimos a ordenar y acondicionar todos los lugares para adecuarlos a la practicidad de nuestro manejo. Así fue que cada vez más el lugar nos producía una fuerza extra, como un plus para dedicarle más horas, más actividad, más interés por mejorarlo permanentemente. Hay cosas que se logran cuando uno pone algo más de lo normal, le pone amor por lo que hace y donde lo hace. Así se pudo hacer el salón comedor nuevo, para fiestas, con mayor capacidad y con una vista increíble hacia el océano; luego se colocaron luces, sonido y en fin, todo lo necesario para el confort y bienestar de nuestros amigos-clientes. Con algunos años de dedicación permanente, prioritaria y exclusiva, y un staff de más de 60 trabajadores que temporada a temporada, se esmeraron para conseguir una clientela estable, que sábado a sábado nos acompañan, divirtiéndose y disfrutando del magnífico lugar, con una vista que permite deleitarse con el movimiento inagotable del mar.

De pronto y así sin más, un desperfecto eléctrico y todo esto se derrumba, un terrible suceso inesperado y siniestro nos deja atónitos, sin respuestas, sin corazón, absolutamente destruidos. Vanos los intentos de frenar la demolición imparable del fuego, horrible, ver la desesperación de los chicos que con matafuegos y mangueras de agua, trataban de hacer lo que ya era imposible, todos tiznados, mojados, respirando humo, nos abrazamos mirando lo sucedido, con ojos mojados por lágrimas de impotencia, como se perdía toda la magia, todo esfuerzo, lo que hasta hace poco era alegría y proyectos. No son transferibles los sentimientos indescriptibles que estamos padeciendo. Estamos devastados, sin motivación, vacíos, con los brazos caídos, sin movimientos, callados y sin palabras para decir, la cabeza llena de preguntas y sin respuestas, todo es muy angustiante. Seguramente nos llevara algún tiempo reponernos de esta situación, recuperar la mística y el poder de convocatoria característica del mirador, es un golpe muy duro que afecta principalmente lo anímico.

Es sumamente importante para toda la familia El Mirador, destacar los mensajes de solidaridad ante esta adversidad, que hemos recibido por parte de amigos, clientes, vecinos, autoridades; etc.; También queremos agradecer: al Cuerpo de Bomberos Voluntarios por el profesionalismo y valentía; a la delegación local , por la excelente disposición ; a la comisión directiva de Cootelser ; a colegas y balnearios de esta ciudad; a todos ellos y algunos más que seguro me he olvidado MUCHAS, MUCHAS, MUCHAS GRACIAS!!!!”.