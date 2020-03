SE CUMPLEN LOS 100 DÍAS DE RESTAURACIÓN QUE PROMETIÓ JORGE PAREDI EN SU ASUNCIÓN COMO INTENDENTE DE MAR CHIQUITA

100 días pasaron desde que Jorge “Pitingo” Paredi asumió como Jefe Comunal del distrito marchiquitense. Ese día, en un emotivo acto realizado en el Palacio Comunal de Coronel Vidal, el hombre oriundo de General Pirán pidió un margen de “100 días para restaurar heridas que quedaron entre nosotros, para que el Hospital y el Poli funcionen”.

Aquel diez de diciembre de 2019, el funcionario que ya había sido candidato a intendente por sexta vez comenzaba su cuarto mandato en el ejecutivo municipal de Mar Chiquita, hizo énfasis en la cantidad de empleados que había dentro del estado local y anunció la reducción de cargos políticos, de los “90 puestos políticos habrá solo 23”, dijo ese día.

“Creo que soy el mismo asqueroso de siempre aunque digan que estoy más simpáticos”, para luego marcar los límites de su administración. “Lo que digamos sí, es sí. Lo que no se puede, no se puede. Lo que es no, es no”, enfatizó en ese discurso y así comenzó con los cien días de restauración que prometió.

¿Qué pasó en estos cien días?

La primera “orden” que le dio a un funcionario recién asumido fue la de encomendarle al Secretario de Inspección General, Gustavo Rivadavia que quiere “la fuente de la Plaza Libertad” de Coronel Vidal funcionando “esta semana” y además, que en “un mes” debe estar pintado el edificio municipal.

Aunque la medida más importante que anunció ese mismo día fue la firma de su primer Decreto, por el cual creó “Unidad Financiera” que tiene que analizar la deuda de la gestión anterior.

En tal sentido, el Secretario de Economía Luis Aceituno está a cargo del área que se conformó por contadores y abogados. Según Paredi, el objetivo es “chequear y documentar lo que se debe” y en medio de su discurso soltó: “El que no tiene los papelitos, no”, había dicho. La misma se puso en funcionamiento al día siguiente de la asunción y todavía sigue trabajando en el tema.

En el marco de los 100 días de restauraciones que impulsó el intendente Jorge Paredi desde su primer día de gobierno, secretarios y delegados comenzaron con los trabajos en las distintas localidades. Colocaciones de luminarias, cortes de pasto en barrios y espacios públicos, limpieza de desagüe y cordón cuneta, reparaciones en plazas y centros culturales son parte de las primeras restauraciones concretadas.

A su vez, con el reducido parque automotor que funcionaba en ese entonces, los delegados Antonio Contardo, Edith Chifflet, Marcelo Pigliacampo y Horacio Ferreyra llevaron adelante cortes de pasto, mantenimiento de calles, colocación de luminarias, limpieza de desagües y cordón cuneta, y reparaciones en centros culturales y deportivos, como fue el arreglo lumínico del cartel del Polideportivo Presidente Perón durante los primeros días.

En el caso de la Delegación de Santa Clara del Mar, se repararon luminarias, teniendo en cuenta las más de 1400 que no funcionaban desde la gestión Ronda y fueron inventariadas al 10 de diciembre. En este sentido, en Balneario Parque Mar Chiquita, maquinaria municipal realizó trabajos sobre los médanos de contención de la boca de la laguna de cara la inauguración de la temporada.

En la misma semana, el Jefe Comunal y los delegados anunciaron públicamente el estado en el que encontraron cada dependencia municipal, en donde colocaron carteles en las puertas con el detalle de las maquinarias y los bienes que se encontraban en ese entonces.

Por otra parte: Se reabrió el Centro Integrador “Las Acacias” en la localidad de Camet Norte. La directora de Discapacidad, Rosa Blasetti, recorrió las instalaciones junto a las autoridades que participaron de la reapertura. Y a los pocos días se entregaron 10 sillas de ruedas al Centro Integrador “Las Acacias” de la localidad de Camet Norte.

El jefe comunal, Jorge Paredi, mantuvo una reunión en su despacho con Esteban Pérez Elustondo, gerente General de EDEA (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica) y con el gerente de Relaciones Institucionales, Carlos Gastiazoro. En el encuentro se trató la conversión a LED del alumbrado público y la vinculación entre la estación transformadora de Santa Clara del Mar con la de Mar del Plata, entre otros temas. A su vez, se conversó sobre la vinculación entre la estación transformadora de Santa Clara del Mar y la estación de Mar del Plata, y una obra para la costa de Mar Chiquita que iniciaría en febrero del 2020 y tiene prevista su inauguración para septiembre-octubre del mismo año. La misma consiste en crear una parte subterránea y ampliar la parte aérea a 132KW (actualmente tenemos 33KW) para fortalecer el abastecimiento de energía a la franja costera del distrito.

El intendente Jorge Paredi recibió en el Palacio Comunal a autoridades del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) a fin de ultimar detalles para la puesta en marcha las cloacas en Santa Clara del Mar. Pitingo mantuvo un encuentro con José María Luján y Maximiliano Dos Santos, ingenieros del organismo. Días atrás, el presidente de Obras Sanitarias, Carlos Katz, había recibido al intendente Paredi con motivo el convenio suscripto en el 2012 para el tratamiento y disposición final de los efluentes cloacales de la costa del distrito en la planta de Mar del Plata.

Y así llegó la primera gran polémica tras el anuncio de la aprobación de la situación de “Emergencia económica para Mar Chiquita”, donde se acusó al intendente de querer obtener superpoderes en su función.

El 8 de enero se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Mar Chiquita en donde quedó aprobada la convalidación del decreto 155/19 que, según los concejales de la oposición, le otorga “superpoderes” al intendente Jorge Paredi. Según se expresa en el documento ingresado al HCD y enviado por la Secretaría de Economía y Hacienda, el decreto 155/19 “dispone la utilización de fondos afectados” y con la aprobación de parte del deliberativo local se trata de “evitar futuras observaciones por el Honorable Tribunal de Cuentas”.

Entrado el mes de febrero se anunció una decisión que llamó la atención en la opinión popular: La Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal, volvería a la Rotonda del Viejo Contrabandista.

Pero en General Pirán se canceló su celebración tradicional por falta de fondos. Sin embargo se dio otro importante anuncio: la entrega de viviendas en esa localidad. Apenas superados sus primeros sesenta días al frente de la Municipalidad de Mar Chiquita, el intendente Jorge Paredi entregó veinte viviendas a familias de General Pirán.

Jorge Paredi recibió a Adrián Bugiolacchi, gerente Zonal del Banco Provincia, y a Horacio Remón, gerente de la sucursal Coronel Vidal. “Vinimos a felicitar y a presentarnos con el intendente Jorge Paredi, aunque ya nos habíamos comunicado desde que inició su gestión. El jefe comunal nos había llamado por el cajero automático en Mar de Cobo y en ese sentido continuamos trabajando. Es un pedido constante de él la permanencia del mismo durante todo el año en la localidad”, señaló Bugiolacchi.

Con el fin de trabajar de manera conjunta en obras fundamentales para el Partido de Mar Chiquita, el intendente Jorge Paredi se reunió con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone. Los desagües pluviales en Santa Clara del Mar, la defensa costera en Camet Norte y el estadio de General Pirán fueron las obras analizadas en el encuentro que se llevó a cabo en La Plata.

Otros importantes anuncios se brindaron en el acto de apertura de las sesiones ordinarias, En ese contexto, anunció que en General Pirán se va a poner en valor el estacionamiento de camiones y se va a adquirir nuevas tierras para la creación de más viviendas. En Vivoratá, anunció que lanzará un plan de forestación, un nuevo corralón municipal en el predio del ferrocarril y terminar las doce viviendas. Para Coronel Vidal, se presentaron “las carpetas para concluir las cien casas”. Cuando llegó el turno de los anuncios para la costa, Paredi aseguró que el próximo 10 de marzo comenzará a funcionar la Delegación de Santa Elena, ratificó la finalización de la Escuela Primaria 30 en Camet Norte y destacó que próximamente se pondrá en marcha el servicio de cloacas en Santa Clara del Mar.

En el medio de estos “cien días de restauración” uno de los conflictos más importantes tuvo como escenario la costa marchiquitense en plena temporada: más allá de que la afluencia de gente fue buena y la Fiesta popular de Santa Clara se desarrolló con gran cantidad de público. Los ojos estaban puestos en la pelea entre el gobierno local y los guardavidas.

Varias alertas se despertaron entre los rescatistas y los propios vecinos después de rescates que pusieron en riesgo la vida de bañistas por malas decisiones municipales como la de no contar con trabajadores suficientes por puestos o hasta hechos irresponsables de parte de los dueños de balnearios. En el medio, peleas y hasta el derrumbe de un acantilado en Santa Elena tuvo que suceder para que el secretario de Turismo y los trabajadores de las playas tuvieran reuniones “obligadas” para lograr soluciones.

El conflicto con los guardavidas se profundizó llegados los cien días después de que se denunciaran maniobras para que el municipio interfiriera en las cuestiones sindicales y hasta incluso con la presentación de una lista dentro de UGAM.

Y como sucede en todo el país, los cien días después de la asunción atraviesa una gran crisis por una pandemia que afecta al mundo. El coronavirus puso en cuarentena a la comunidad justamente, en el hecho que marca el fin de los primeros cien días de restauración.