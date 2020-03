SE LANZÓ UNA APP PARA REALIZAR EL AUTOTEST POR CORONAVIRUS

Las múltiples iniciativas que están siendo llevadas a cabo por las autoridades de gobierno de los niveles nacional, provincial y municipal apuntan a incrementar la cantidad de camas para tratar a pacientes que requieran ser internados, a la compra de alimentos, de respiradores, al alivio de las economías domésticas, a la concientización, a la fiscalización del cumplimiento de la cuarentena, etc.

En el mismo orden de cosas, el Ministro de Salud Ginés Gonzalez García, anunció la semana pasada la compra de un total de 65 mil reactivos para la realización de los test que determinarán si los pacientes que están sometidos a estudio se encuentran infectados o no. No obstante, este tipo de prueba no resulta la única opción para confirmar el estado positivo o negativo de la infección causada por el CORONA VIRUS (COVID – 19).

Como resultado de una labor conjunta, la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Salud, la Unidad Coronavirus del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio del Interior y Migraciones, fue desarrollada una aplicación para que cada argentino que sospeche o tenga dudas respecto de la manifestación de los síntomas, pueda desecharla rápidamente sin moverse de su domicilio.

El éxito de la aplicación se observa en las 100 mil descargas y en las 500 mil pruebas efectuadas – 400 mil fueron realizadas directamente desde la página web: www.argentina.gob.ar/coronavirus/app.

La Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, afirmo que: “La aplicación seguirá sumando funcionalidades para llevar información y recomendaciones para atravesar la emergencia sanitaria”. En sintonía, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero expresó que la aplicación desarrollada será complementada de aquí en adelante y busca ofrecer un rápido diagnóstico para identificar los síntomas y, en caso de corresponder, informar a la población sobre las recomendaciones a tomar y los números telefónicos a los que deberán comunicarse.

Al día de la fecha, en la República Argentina se presentan más de 300 contagios y 6 victimas fatales.