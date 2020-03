SE PROFUNDIZA LA PELEA POR EL LIDERAZGO DEL SINDICATO DE GUARDAVIDAS DE MAR CHIQUITA: DESDE UGAM DENUNCIAN QUE EL INTENDENTE PAREDI INTENTA INTRODUCIR UNA LISTA

En conflicto entre los guardavidas de Mar Chiquita y el municipio lleva años de enfrentamientos, tanto en las gestiones de Jorge Paredi como en la administración de Carlos Ronda. Esta última temporada estival tuvo el protagonismo de la discusión en medio de declaraciones cruzadas entre funcionarios y representantes de la Unión de Guardavidas Agremiados de Mar Chiquita.

En las últimas semanas se denunció el intento del gobierno de comandar los hilos del gremio, una cuestión que es poco ética ya que los reclamos del sector los realizarían los mismo actores que los recibirían.

En éste contexto, surgió una página de Facebook denominada “Guardavidas Autoconvocados” en donde se explica las intenciones de realizar una elección dentro del gremio, pero este miércoles emitieron un comunicado informado que no se presentarán al escrutinio por una serie de irregularidades y falta de información de parte de los representantes de UGAM.

Por otro lado, las autoridades del sindicato aseguran que toda la maniobra se trata de una estrategia liderada por el propio Jefe Comunal de Mar Chiquita, Jorge Paredi para liderar UGAM. En tal sentido destacan la presencia de concejales oficialistas y funcionarios dentro del armado del nuevo grupo de guardavidas.

AQUÍ LAS DOS POSTURAS:

Desde la página “Guardavidas Autoconvocados” afirmaron:

Por el siguiente medio informamos, que pese a la intención que tuvimos desde un principio, no participaremos en las elecciones de UGAM.

Por diferentes medios nos comunicamos reiteradas veces con el secretario general y el secretario adjunto del sindicato, para que nos hagan llegar una copia fiel del estatuto y del padrón electoral. Ninguna de los dos, nos fue entregado.

El no poder tener acceso al estatuto, nos prohíbe del conocimiento de:

Saber cuántos trabajadores conforman la comisión directiva

Cuales son los cargos a ocupar

Cuales son los deberes y obligaciones de los mismos

Cual es periodo del mandato

Es muy difícil armar una lista para presentarse a alecciones sin estos conocimientos. Lamentamos profundamente que se nos niegue nuestro derecho a acceder al estatuto y por lo cual, el derecho a sufragio.

Así mismo, lo que buscamos desde este sector que apoya al sindicato, pero no a la dirección, es la legitimidad de los cargos a ocupar. Por lo cual creemos que los 82 guardavidas del partido de Mar Chiquita deberían votar. No solo los que tienen la cuota “al día”, Ya que nosotros no tenemos como comprobar quien está en condiciones y quien no; y sentimos que la misma es un ultraje a nuestro bolsillo en una economía tan delicada.

Lamentamos que este sector de guardavidas siga sin ser escuchado por sus dirigentes y esperamos que en un futuro se hagan elecciones verdaderamente democráticas.

Guardavidas Autoconvocados.

No obstante, en dialogo con El Ciudadano de Mar Chiquita, el secretario General de UGAM, Alejandro Acciaressi declaró:

“Todo surgió cuando nos convocó el Secretario de Turismo, Marcelo Artime a una reunión en la cual puso como condición que vallamos solamente dos compañeros. No nos informó cuál es el temario de la reunión pero dijo que probablemente podría estar el intendente. Nosotros decidimos ir y en esa reunión nos encontramos que estaba: Carlos Minucci (Presidente del Concejo Deliberante) Andrea Lescano (Concejal del Frente de Todos) Jair Carranza, que es un compañero que sería representante de éste grupo de guardavidas que quiere formar ‘Pitingo’ para conducir UGAM, estaba Paredi, Alejandro Cueto (Concejal del Frente de Todos) y Teresa Vera, que fue convocada por su vasta experiencia en cuestiones sindicales”.

Asimismo, prosiguió y remarcó que “nos enteramos, ya en la reunión, que la misma tenía un carácter que tenía que ver con el tema: ELECCIONES. Un mamarracho total que un intendente venga a poner su presencia en una reunión que tendría que haber sido entre el grupo de guardavidas convocados y el resto de todo el plantel de guardavidas que está dentro de UGAM”.

En tal sentido, Acciaressi señaló que el sentido de la reunión fu “Pitingo intentó hablar en nombre de la lista de autoconvocados, por si quedaba alguna duda que es una lista patronal y queriendo imponer condiciones de cómo tenía que ser la elección, de quiénes podían votar y quiénes no. En este sentido nosotros le explicamos que la elección es un acuerdo porque no tenemos por qué hacer una elección ya que durante lo que dure la Junta Promotora, no tiene la necesidad de ir a elecciones. La elección, primero se da cuando sale la inscripción gremial, entonces es una elección que la hacemos demostrando un espíritu democrático, por lo tanto tiene que haber un acuerdo. Ese acuerdo planteaba que nosotros cedíamos que pudieran votar compañeros y compañeras que no tenían los dos años de afiliados como marca el estatuto, pero como contrapropuesta pedíamos que esos compañeros abonaran una parte de las cuotas de las temporadas, aunque sea una parte de eso para demostrar que no solamente vienen a participar de la vida institucional del sindicato cuando les conviene. Tampoco les pedíamos que cuenten con la cantidad de asambleas presentes como corresponde. Como es un acuerdo entre dos partes fuimos flexibles porque si nos poníamos firmes con el estatuto ni siquiera se podían presentar”

Y destacó que el intendente “vino a interceder para que su lista, dentro de un sindicato tuviera más facilidades para poder llegar a una elección. Elección que saben que pierden, por eso buscan justificativos para negarse a participar. Hicieron el conteo, saben que pierden y entonces están embarrando la cancha para no presentarse y no convalidar estas elecciones”.