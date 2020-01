SE ROMPIÓ EL BLOQUE DE JUNTOS POR EL CAMBIO: VELÁZQUEZ Y ORLANDINI FORMARON COALICIÓN CÍVICA VECINAL

Hace meses que el mundo de la política de Mar Chiquita lo comentaba, pero en cada entrevista los concejales costeros lo negaban. Finalmente, este viernes se formalizó la salida de Valeria Velázquez y Eduardo Orlandini del bloque originalmente denominado Cambiemos.

Este viernes 10 de enero, mediante una nota dirigida al Presidente del Concejo Deliberante de Mar Chiquita Carlos Minucci, Valeria Velazquez y Eduardo Orlandini formalizaron su salida de Cambiemos. Ambos, desde los últimos meses, expresaban sistemáticamente su desacuerdo con las medidas del Gobierno de Carlos Ronda. En varias ocasiones, acompañaron el voto de bloque del PJ y hasta fueron autores de Pedidos de Informes, en disidencia con sus compañeros de Cambiemos.

Ambos ediles, desde hace más de seis meses, son consultados respecto de la ruptura con la Alianza que gobernó, tanto a nivel nacional y provincial, como local y siempre respondieron que eso no iba a suceder, pero hoy ocurrió.

Valeria Velázquez llegó a la boleta de Cambiemos en 2017 (tiene mandato hasta 2021), en el cuarto lugar. Siempre manifestó ser “vecinalista” y se definió como “no radical”. Sin embargo, su condición de fundadora y administradora en el grupo de Facebook “Unión Vecinal Santa Clara”, donde encabezó varias iniciativas; más otras actividades sociales, le valieron para integrar la lista oficialista de aquel entonces.

Eduardo Orlandini, vecino de Santa Clara definido como “radical”, fue el primer Delegado del gobierno de Ronda en Santa Clara. Al concejal no le fue nada bien al frente de la dependencia, por lo que a ocho meses, fue remplazado y pasó a ocupar un lugar en el corralón por unos meses más.

Las críticas que realizó Orlandini al gobierno una vez que salió del mismo, evidentemente significaron mucha presión Carlos Ronda, quien le otorgó el tercer lugar en la lista de candidatos a concejales del 2017.

Velázquez y Orlandini, durante los dos años que llevan en el Concejo Deliberante tuvieron una relación de tensa a escasa con el resto de Cambiemos. En los últimos meses, dejaron de asistir a las reuniones de Comisión y acompañaron proyectos importantes del actual oficialismo.

Si bien aún no hubo un comunicado oficial de los presidentes de la UCR y el PRO, se estima que en las próximas horas realizarán el pedido de “devolución de las bancas” de Velázquez y Orlandini, con el argumento de las mismos pertenecen al Frente político y no los dirigentes.

Una persona cercana a la cúpula del radicalismo de Mar Chiquita que solicitó no ser nombrada, aseguró que en la UCR creen que “de ninguna manera Velázquez y Orlandini hubieran llegado al HCD si no estaban en la lista de Cambiemos. Entre los dos no juntan los votos necesarios para un lugar”.

Todo indica que los deseos de la UCR no se cumplirán y que en la próxima sesión se presentará oficialmente el bloque “Coalición Cívica Vecinal”, del cual hasta el momento no se conoce ningún tipo de alta en los registros.