SE VOLVERÁ A OPERAR CON ARCO EN ‘C’ EN EL HOSPITAL EUSTAQUIO ARISTIZABAL

Luego de más de dos años, se volverá operar con arco en “C” en el Hospital Eustaquio Aristizabal de Coronel Vidal y los pacientes no tendrán que ser derivados a Mar del Plata o Dolores, como sucede actualmente. El intendente Jorge Paredi y el secretario de Salud, Fernando Vargas, supervisaron la llegada del equipamiento que el municipio alquiló y solventará a través del cobro a las obras sociales de las nuevas intervenciones quirúrgicas que se realizarán.

“Es una gran noticia para la salud del Partido de Mar Chiquita. Con el arco en C vamos a dar soluciones en las intervenciones traumatológicos que en un 80% que no se realizaban. Es tecnología aplicada a la salud y nos vamos a poder guiar para ver si la prótesis o la clavija está bien colocada, entre otras cosas. En este sentido, lo más importante es que no vamos a tener que derivar a nuestros pacientes a Mar del Plata o a Dolores, como se venía realizando”, explicó el secretario de Salud, Fernando Vargas.

En la presentación del mismo, estuvieron presentes la directora del Hospital Eustaquio Aristizabal, Claudia Carrizo; el director Administrativo, Luis Bravo; el secretario General del municipio, Walter Wischnivetzky y su par de economía, Luis Aceituno.

Con satisfacción por la llegada de la aparatología, Fernando Vargas manifestó: “En el marco de los 100 días de restauraciones que dispuso el intendente Jorge Paredi al inicio de su gestión, alquilamos un equipo que no teníamos desde hace más de dos años. El arco en ‘C’ es un equipo de rayos que nos da una imagen precisa y exacta de la anatomía del cuerpo humano en tiempo real”.

Por otro lado, Vargas comentó: “El alquiler se cubrirá con el cobro a las obras sociales de las nuevas intervenciones. El equipo de administración de salud en conjunto con la Secretaría de Economía está haciendo un gran esfuerzo en el fortalecimiento del recupero de costos en el sistema de salud pública de Mar Chiquita. Contamos con los insumos necesarios y los servicios garantizados en plena temporada tanto el Hospital como en las unidades sanitarias”.

Asimismo, el secretario de Salud remarcó la importancia de contar con en el equipo en torno a la derivación de paciente. “Con la nueva incorporación le traemos soluciones a los vecinos del Partido de Mar Chiquita. A partir de ahora, no deberán ser trasladados a Mar del Plata o a Dolores, como se venía haciendo, para realizarse una cirugía y además estar dos o tres días internados, con todo lo que eso implica”, afirmó.