SIN TRANSPORTE: DESDE LA PROVINCIA RATIFICARON QUE LA SITUACIÓN DE LA LINEA 221 “NO VARIÓ”

Este lunes autoridades provinciales sostuvieron que la nueva fase del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio no contempla cambios en el caso particular de la línea Costa Azul, por lo que según estimaron, hasta el 25 de mayo no volvería a funcionar el servicio que une la costa de Mar Chiquita con la ciudad de Mar del Plata.

En dialogo con El Ciudadano de Mar Chiquita, el Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Transporte Bonaerense, Rodrigo Lynch, fue concreto: “La situación es la misma. No se modifica nada”, señaló en cuanto a la línea 221.

En tal sentido, el funcionario provincial explicó: “La línea 221 es una línea considerada de media distancia porque recorre tres municipios, todo el transporte de media y larga distancia está dentro de la cuarentena, o sea que está paralizado”.

Asimismo, desde la Subsecretaría de Transporte bonaerense reiteraron que la situación de la línea 221 “sigue de la misma forma, en principio hasta el 24 de mayo” ya que el gobierno nacional ha dispuesto la suspensión del transporte de pasajeros de media y larga distancia.

Por otra parte, este lunes la Dirección de Prensa de la Municipalidad de Mar Chiquita informó que el intendente Jorge Paredi “insistió sobre la situación de la línea de transporte interurbano 221 que se encuentra suspendida desde el decreto provincial”.

En la Jefatura de Gabinete bonaerense recibieron el pedido y reiteraron: No es interurbano, es de media distancia y si bien el gobierno provincial adhirió a la suspensión, es un determinación del Ministerio de Transporte de la Nación”.