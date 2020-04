“TENEMOS PREVISTO QUE EL DOMINGO PRÓXIMO SE ACABE LA CUARENTENA, PERO ES DÍA A DÍA”

Alberto Fernández habló sobre el fin de la cuarentena, también dijo anunció que los chicos seguirán sin clases presenciales.

El presidente Alberto Fernández habló este sábado en un reportaje radial, allí dio algunas especificaciones sobre el fin de la cuarentena: “Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona” y aseguró que la salida “tiene que ser muy cuidada”.

“Si salimos como si nada hubiera pasado, y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos”, dijo el presidente en radio Mitre. El mandatario también se manifestó enojado por lo ocurrido el viernes en las puertas de los bancos en todo el país, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales. “Estoy preocupado, enojado y molesto”, y aseguróó que “no debemos relajarnos” ya que “nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de la infección” por Covid-19. “Cuando vi lo que había pasado ayer, dije ‘pucha’, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro”, afirmó y admitió que “hoy volveremos un poquito al orden”.

Asimismo, el presidente reconoció que hay que buscar el modo de que los bancos estén abiertos para que poco a poco volver a la normalidad. Igualmente, Fernández advirtió que “los infectólogos nos dicen que el momento más difícil va a ser a mediados de mayo”.

Entre otros puntos, respondió sobre los pocos cacerolazos que en medio de la pandemia pedían que se baje el sueldo de los funcionarios, y aseguró que sería “un acto muy demagógico” ya que sus ministros “no son ñoquis ni reciben sobres por izquierda”. Además, en lo que puede entenderse como un contraste con el expresidente Macri dijo que “los argentinos no tienen un presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones” y enfatizó: “Tengo un gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas: realmente viven de su sueldo. Los llamo a cualquier hora y atienden. Sé que los funcionarios no están robando la plata”, sostuvo.

El presidente se refirió también a los bancos, “su dureza me cae muy mal, estuvieron cuatro años llenándose de plata con los negocios que les daba el Estado, como con las Lebac”. Ese trata de un momento en el que todo debe flexibilizarse, dijo y advirtió: “Espero que en esta instancia entiendan y le presten dinero a las empresas para que se mantengan en pie. Desde el gobierno hemos hecho todo lo pudimos. Espero que entiendan, si me quieren ver malo verán lo malo que me pongo”.

También se refirió a la renegociación de la deuda, uno de los temas económicos clave de su gestión, y aseguró que el plan de negociación con acreedores “sigue en pie”, pero con una propuesta que la Argentina pueda cumplir: “Nuestro plan de negociación con los acreedores sigue en pie y vamos a seguir adelante”, sostuvo y señaló: “Vamos a hacer una propuesta que podamos cumplir”.