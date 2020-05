TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL PREDIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CORTARON EL ACCESO AL CEAMSE

“Tomamos la decisión de cortar el acceso al Ceamse, debido a que en el día de ayer en la Mesa de Reciclado Local, convocada por Desarrollo Social del municipio, no encontramos una respuesta que esté a la altura de nuestras necesidades”, explicaron a través de un comunicado.

La protesta se realizó el jueves 14 de mayo. Allí, los trabajadores y trabajadoras del Predio de Disposición Final de Residuos, cerraron el ingreso al Ceamse para visualizar su reclamo.

“Desde el 19 de marzo nos comprometimos a llevar adelante en nuestras casas el aislamiento social obligatorio dispuesto por Nación, Provincia y Municipio, pero ya pasados mas de 55 días de la cuarentena, es insostenible la vida de nuestras familias. Los 6 productos que destina el estado provincial por semana no alcanza para darle de comer a nuestros hijos e hijas; no somos menos de 5 integrantes por familia y muchos recicladores y recicladoras no reciben programas del Estado”, explicaron los trabajadores.

En tal sentido, aseguraron que “los programas no suplantan nuestro trabajo, sino que lo complementa”.

Para finalizar, indicaron que “en esta época de crisis que estamos atravesando, exigimos que dé respuestas concretas a la ejecución de un protocolo para poder trabajar ordenadamente, respetando las normativas y cuidados para el tratamiento de los residuos, y que se establezca”. en acuerdo entre las distintas partes. Nosotros y nosotras también tenemos miedo, pero necesitamos trabajar para mantener nuestros hogares.

De no resolverse en lo inmediato, exigimos que se destinen los fondos de la Tasa GIRSU a cada reciclador y recicladora para paliar la situación hasta que resolvamos el método de trabajo, del tratamiento y gestión de los Residuos Sólidos Urbanos por parte de los y las recicladoras del predio.