TRABAJO EN CONJUNTO CON LOS CONCEJALES DE TODOS LOS BLOQUES

El secretario General, Walter Wischnivetzky, se reunió con los concejales del Partido de Mar Chiquita con el fin de trabajar en conjunto e intercambiar información acerca de la pandemia. Participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Carlos Minnucci, Nancy Lareu del Frente de Todos, Vanina Reyes de Juntos por el Cambio y Valeria Velázquez, de la Coalición Cívica Ari Vecinal.

“Les informé las acciones que se realizan en cuanto a la prevención, seguridad y el seguimiento de personas procedentes del exterior. Asimismo, se dialogó sobre lo referente a la continuidad pedagógica de los alumnos en todos los niveles educativos y la continuidad de las prestaciones de comedor escolar con la entrega de alimentos”, señaló el secretario General.

Asimismo, manifestó: “Comentamos las acciones de desarrollo social y la asistencia con alimentos y artículos de limpieza a las familias más afectadas e informé sobre la creación de las comisiones de seguimiento social para la coordinación de donaciones en el mediterráneo y en la costa”.

Por su parte, la presidenta del Bloque de Juntos por el Cambio, Vanina Reyes dialogó sobre la reunión El Ciudadano de Mar Chiquita y explicó que “en principio estuvimos reunidos los presidentes de los tres bloques junto al presidente del Concejo y el Secretario Gral. La reunión fue informativa y establecer lazos de comunicación entre las distintas fuerzas políticas para resolver inquietudes que se van generando día a día”.

“Respecto al tema de salud se nos dijo que se están llevando a cabo acciones respecto de la cuáles van tomando conocimiento y aplicando protocolos de seguridad para los trabajadores de la salud. Que están provistos de los insumos necesarios para hacer frente a esta situación”, dijo Reyes y agregó: “le manifesté que en el hogar de adultos mayores faltaba alcohol, barbijos y jabón. El Secretario Gral tomó nota. También pregunté si había aumentado la demanda de alimentos a lo cual me respondió que sí, pero estaban cubiertos ya que habían recibido ayuda de Nación, y estaban muy bien junto a las donaciones de particulares, de la Sociedad Rural y el Banco de alimentos que se realizará junto a Cáritas e invitó a los costeros a qué se sumen con el cura de allá”.

Y prosiguió: “También se habló sobre el agua y el gas de las localidades de Mar Chiquita y Mar de Cobo. Respecto de esa situación tomó nota y agregó que podría pedir prestado a Syco unos bidones grandes para abastecer esas localidades así como también un cajero para Mar Chiquita a los cuál respondió que es difícil pero no imposible. También manifesté la imposibilidad de las personas que no están bancarizadas de poder cobrar sus haberes jubilatorios o pensiones y me dijeron que se implementará punto efectivo para que puedan hacerse de los mismos”.

“También hizo referencia al ámbito educativo, estuvo la inspectora que dejó cuadernillos para repartir en todo el partido de Mar chiquita a los alumnos que no tienen acceso a la tecnología. Los delegados serán los encargados de repartirlos. Y nos pidió que ante cualquier inquietud o necesidad lo llamemos. Y que nos reuniríamos cada semana para estar comunicados y conversar junto a otros funcionarios y delegados”, indicó la edil.

Asimismo, la presidenta del Bloque del Frente de Todos, Nancy Lareu también dialogó con El Ciudadano de Mar Chiquita al respecto y detalló: “El Secretario Gral. nos informó cómo se está manejando la situación en cuanto a la seguridad, asistencia a las personas que necesitan alimentos y todo lo referente a las medidas sanitarias. Nos informó del convenio firmado con Caritas para centralizar las donaciones, que por suerte son muchas, de alimentos allí, para luego hacer entrega de los mismos de acuerdo a las necesidades de cada familia. Pero tratando que sea el estado municipal quien se haga cargo de las entregas para lograr que vayan a quien realmente lo necesite”.

“Se nos informó que tanto el hospital como las unidades sanitarias cuentan con los recursos necesarios. Se recibió una donación de máscaras de acetato para protección, hechas con impresoras 3D, y pronto estarán disponibles para el personal de salud. Así como también se consiguieron los mamelucos protectores que necesitan para mayor resguardo”, dijo Lareu.

Y remarcó que “en cuanto a educación, ayer se entregaron los cuadernillos de continuidad pedagógica para aquellos alumnos que no tienen conectividad. La semana que viene se vuelven a entregar los bolsones de alimentos para las familias que tienen cupo en los comedores escolares”.

“También acercamos algunos inquietudes de los vecinos, como por ejemplo la iposibilidad de trasladar algunos días el cajero automático de Mar de Cobo al Balneario Parque Mar Chiquita y transporte y distribución de agua potable, ya que mucha gente de esa localidad va a buscar el agua a Mar de Cobo. Todo esto pensando en la posibilidad de que la cuarentena se extienda”.

Por último, la presidenta del Bloque de la Coalición Cívica, Valeria Velázquez expresó, en declaraciones a El Ciudadano de Mar Chiquita que “es importante que se esté trabajando en conjunto para sacar las cosas adelante, en esto no hay banderas políticas, lo enfrentamos todos porque es una emergencia sanitaria”.