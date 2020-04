TRES MARCHIQUITENSES VARADOS EN COLOMBIA: NECESITAN AYUDA PARA VOLVER O ASISTENCIA EN ALIMENTOS

Se trata de tres jóvenes que no pueden regresar a la Argentina y por ende tampoco a nuestro distrito por el cierre de fronteras a causa del COVID 19.

Mariana Córdoba y Lourdes Karina Rojas de la localidad de Santa Clara del Mar. Nahuel Betbeze de la localidad de Mar de Cobo. Los tres con domicilio real en las dos localidades.

Actualmente están en Santa Marta, Colombia. Manifiestan encontrarse bien de salud pero cuentan que en el grupo de argentinos varados en Colombia hay gente que no tiene ni para comer.

Los tres argentinos, se encuentran en el exterior desde hace más de siete meses. Realizaron el viaje desde la costa de Mar Chiquita hasta Colombia por tierra: “Todos los trayectos los hicimos en micro”, expliacron.

Armaron con el resto de los argentinos, aproximadamente 300, un grupo para solicitar la repatriación y ayuda mientras no puedan regresar a la Argentina. No están recibiendo ni alimentos, ni medicación. La situación es grave. Manifiestan que las autoridades no responden. Hay familias con niños, mujeres embarazadas, personas con problemas de salud y cancillería no da respuestas ni ayuda alguna.

“En resumen lo que solicitamos es regresar de manera NO gratis, sino un plan de pagos en cuotas porque no contamos con ese dinero y tampoco lo podemos generar por la cuarentena. Y en el caso de no poder volver ahora, ayuda para los alimentos mientras todo esto se calme”, explicaron los marchiquitenses en diálogo con El Ciudadano.

Expresan claramente que el último vuelo de repatriación tuvo un costo de 600 USD. Dinero con el que no cuentan y solicitan la posibilidad de abonarlo en cuotas cuando se reanuden los vuelos a nuestro país.