UGAM PUBLICÓ UNA CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD: “LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL CADA VEZ QUE VE EXPUESTO SU DESPRECIO POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES,  REACCIONA CON LA MENTIRA Y EL APRIETE”

La Unión de Guardavias Agremiados de Mar Chiquita publicó una carta abierta en repudio a la “persecución política” que sufren, según denuncian.

En el texto firmado por el Secretario General del gremio, Alejandro Acciaresi se hace referencia a la difícil temporada que debieron atravesar los guardavidas y manifestaron el enojo para con algunos funcionarios que “reaccionan con mentiras y aprietes”.

Las declaraciones públicas surgen en el contexto de una polémica generada por un decreto firmado hace veinte días por el intendente, Jorge Paredi, pero que fue comunicado hace dos días a los guardavidas a través de whatsapp. Asimismo, desde el oficialismo aseguraron que los rescatistas tenían un arreglo político con la gestión anterior y difundieron un documento con los nombres, apellidos, direcciones y números de CUIL de los doce trabajadores que terminaron sus labores éste miércoles 15 de abril.

Incluso utilizaron un medio oficialista (laquintaseccion.com.ar) para viralizar los datos personales de los trabajadores municipales.

AQUÍ EL COMUNICADO:

Carta abierta a la Comunidad

Ladran Sancho.

Al parecer, la actual gestión Municipal cada vez que ve expuesto su desprecio por las organizaciones Sindicales, reacciona con la mentira y el apriete.

No hace falta mirar demasiado hacia atrás para ver la temporada que hemos tenido que enfrentar los trabajadores Guardavidas ante un Intendente (y su séquito de aplaudidores) que da por tierra muchas de las históricas reivindicaciones del Movimiento Peronista como es la defensa del eslabón productivo de la sociedad, el motor real de la economía que somos las y los Trabajadores.

Una gestión que negó paritarias, que persiguió, que fue un espectador pasivo ante el peligro que corrieron miles de personas que disfrutaron de nuestras playas con operativos de seguridad deficientes y hasta se dio el triste lujo de apadrinar una lista que disputara elecciones sindicales.

Elecciones a las cuales declinaron presentarse en 2 oportunidades seguidas, sabiéndose perdedores (y perdedoras).

Ya desde sus primeros años de gestión, como Guardavidas hemos sufrido el estilo “Patrón de Estancia” y la “Meritocracia” que se parece más al neoliberal Marcos Peña Brown que al entrañable John William Cook.

Algunos no descubrimos la política hace 15 minutos, no nos sorprenden las escenas de miseria humana que se ven y se viven en la lucha por ganar derechos, pero sorprende cuando la falacia se vuelve el único motor del relato de una gestión que reafirma lo que todos sospechábamos: el ala derecha del Peronismo esta acuartelada en los reductos políticos más alejados del “mainstream” de las grandes ciudades.

En este hermoso pueblo la lógica del clientelismo político es una forma más de garantizar la prosperidad económica, casi una salida laboral.

Que todo siga como está, que nadie les toque los privilegios, el que quiera sobrevivir que se calle y deje que la hagan los de siempre.

Y en este estado de cosas entra en escena UGAM.

No hay plata para comprarnos, no hay puestitos para tentarnos, no estamos en venta.

Un Sindicato que TODO lo que hace lo hace pensando en TODOS los guardavidas, aunque a veces la progresión sea más lenta de lo que nos gustaría. A pesar de que tengamos que poner por encima la obtención de un derecho antes que el bolsillo.

Graciosamente este concilio de políticos de muy poco vuelo intentan vincular reclamos legítimos con cuestiones partidarias. Confunden (o desconocen, aferrados a su lógica binaria river-boca) la conquista de nuevos derechos, con acuerdos políticos. Repito: las conquistas de nuestro Sindicato fueron y serán el fruto de la lucha, el compromiso y, por qué no, la habilidad de un grupo de hombres y mujeres que tienen como máximo objetivo mejorar su situación laboral, que ya de por si es difícil (recordemos que solo percibimos un salario 5 meses al año) y que se proponen dar un servicio de seguridad en las playas que nos enorgullezca.

Ese es nuestro gran pecado. Esa es nuestra condena.

¿Se imaginan a alguien acusando a Sergio Palazzo, dirigente Bancario, de ” Tener un acuerdo con Macri” por exigir y obtener una paritaria MODELO como la que consiguió en la larga noche neoliberal?

¿Realmente descabellado no?

La mentada extensión del operativo que estos pseudo medios de operación pretenden ensuciar es la consecuencia lógica de la MUERTE de personas.

Preguntenle a la familia de Luciano Taglioritti, muerto por ahogamiento mientras pescaba en la Laguna de Mar Chiquita el 5 de Octubre de 2017 si la guardia náutica es necesaria.

Preguntenle a los Kayakistas que esta guardia rescato los primeros dias de Octubre de 2019 si la guardia náutica es un “Favor Político”

Hagan la prueba señores políticos de anillos de oro.

Por supuesto que la gestión anterior, en la cual se celebraron estas conquistas, no actuó por amor a la humanidad, sino por un básico y simple instinto de permanencia.

Los privilegiados ven privilegios en todos lados. Como los ladrones.

Cada día del verano que pasa nuestros compañeros del sector privado trabajando solos en sus puestos cubriendo cientos de metros y preguntándose hasta cuando el poder político de este Partido va a seguir siendo COMPLICE del trabajo en negro, de las ganancias millonarias y de la impunidad de los dueños de todo. Cada día nos preguntamos si no va a ser hoy cuando tengamos que buscar un cadáver en el mar, o esperarlo en la orilla.

¿Y esta gente tiene el descaro de montar una falacia mediática con sus chupamedias de turno para ensuciar gente que solo quiere DIGNIDAD en su trabajo?

Claro, esa palabra es demasiado grande para tan pequeños hombres.

Seguiremos luchando para que en este municipio se cumpla la ley.

Nada más.

Ni nada MENOS.

Alejandro Acciaresi

Secretario General UGAM