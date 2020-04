UN EX CIRUJANO DEL HOSPITAL DE VIDAL REALIZÓ GRAVES DENUNCIAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD

Según el Dr. Mario Di Caprio, quien hasta el 31 de marzo se desempeñaba como cirujano en el nosocomio ubicado en la localidad cabecera del partido de Mar Chiquita, actualmente hay médicos que “operan y le cobran a pacientes de Miramar en el Hospital de Coronel Vidal y no hacen guardias”.

Una grave acusación sacude a la secretaría de Salud del Partido de Mar Chiquita. Después de que cuatro profesionales de la salud fueran despedidos por el Intendente, Jorge Paredi, uno de ellos relató los motivos que habría detrás de la decisión tomada en medio de la pandemia. “Operan y le cobran a pacientes de Miramar en el Hospital de Coronel Vidal y no hacen guardias”.

El despido de trabajadores de la salud en Mar Chiquita causó indignación en la comunidad por el momento en el que se realizó y posteriormente la explicación del secretario de Salud, Fernando Vargas generó más polémica: “Los recursos humanos que se dieron de baja no entraban dentro del perfil de trabajo que nosotros queremos y entonces fueros reemplazados por otros”, había declarado en el portal de noticias 0223.

No obstante, uno de los médicos despedidos habló con EL CIUDADANO DE MAR CHIQUITA y realizó declaraciones muy graves respecto de lo que habría desencadenado los despidos. “No solamente es una chanchada todo lo que han hecho con los sindicatos sino que es mucho más grave lo que está haciendo en salud ésta gente. Yo soy un médico que hace dos años estoy trabajando, tenía contrato por un año y en teoría, a principios de éste año, se renovaba de forma automática. Yo me desayuno con que el primero de abril ya no teníamos que ir más a trabajar”, relató el doctor.

Y en el mismo sentido explicó que los dos cirujanos que ingresaron al municipio habían sido despedidos durante la gestión anterior por graves acusaciones en su contra ya que eran investigados por operar a pacientes de Miramar (de donde uno de ellos es oriundo) y de este modo ampliando la lista de pacientes dentro del Partido de Mar Chiquita.

“Era una situación que se veía venir ya que el secretario de Salud, Vargas, es muy ‘amigote’ de los cirujanos que estaban antes que fueron sacados por la anterior gestión porque habían unas ‘chanchadas’, unos negociados dentro del quirófano”, relató.

Y agregó: “Al margen de eso, yo puntualmente me enteré que era relacionado con pacientes de Miramar que los operaban en Mar Chiquita y les cobraban, en vez de operar a la gente de acá, de Vidal o del Partido, traían gente de afuera, entongados con un enfermero que es quien armaba toda la ‘tramoya’. Como la gestión anterior, por ésta razón, los echó y puso como condición que para poder operarse en el Hospital los pacientes deben ser del Partido de Mar Chiquita, se quedaron con la sangre en el ojo”.

El médico despedido hace menos de un mes, señaló que con su equipo de trabajo en cirugía, llevaron la lista de espera de un año y medio a dos semanas. “Para que se entienda la cantidad de pacientes que había de afuera del Partido de Mar Chiquita. Nunca tuvimos un problema, es más, nosotros operábamos a los pacientes y en el día se iban a su casa, es decir nosotros hacíamos ahorrar dinero al municipio porque hacíamos cirugías ambulatorias, los pacientes se iban en el mismo día y ahora los están dejando cuatro o cinco días internados sin ninguna necesidad porque la realidad es que el cirujano no está porque se fue a Miramar –de donde es- y encima éstos cirujanos nunca hacen guardia. Nosotros somos cirujanos que estamos haciendo quirófano pero además hacíamos dos días de guardia en Vidal”.

“Cuando tomaron la gestión Paredi y éste Vargas y demás, nosotros el primero de diciembre les dijimos si era verdad que iban a volver a traer a estos dos cirujanos que estaban antes y nos dijeron: ‘no muchachos, ustedes están trabajando bien, los vamos a dejar en quirófano’. El primero de abril se nos presentó, saliendo de la guardia diciendo: ‘quería avisarles que no van a hacer más cirugías’, o sea que nos cagó desde arriba de un palo. Cuando un mes atrás les habíamos ido a preguntar si nosotros íbamos a seguir haciendo cirugía porque ya se ‘rosqueaba’ que iban a volver estos dos”, aseveró.

La declaración del profesional médico no quedó ahí e insinuó que se trataría de una venganza en contra de la gestión anterior que también había despedido a Fernando Vargas quien hoy es el actual secretario de Salud de Mar Chiquita.

“No solamente nos sacaron de cirugía sino que nos sacan de la guardia también y le están pagando a estos dos cirujanos sin laburar y encima no hacen guardia. Sacan a médicos que están haciendo guardia, esto es una barbaridad por viles negociados que tienen con un enfermero que es el que armó toda ésta tramoya de los quirófanos, armó que volvieran cirujanos y que a nosotros nos quitaran de quirófano y a mí me sacaron hasta de la guardia. Y la verdad que yo no soy de ningún palo político”, insistió.

Y profundizó: “Ya sabíamos que nos iban a dar ésta puñalada desde atrás pero no me imaginé que en éste contexto, con un DNU del presidente que es bien claro. Yo creo que éste intendente municipal –Jorge Paredi- no debe estar ni enterado de que están haciendo ésta chanchada y que está pagando, hace más de dos meses por no trabajar a dos cirujanos que están en Miramar y que no hacen las cirugías que hacíamos nosotros, porque nosotros teníamos otra técnica para operar y que los pacientes se vayan a sus casas, no operan a los pacientes por laparoscopía y hacen gastar mucho más dinero al hospital, al municipio y obviamente no hacen guardia. Han despoblado a la guardia de médicos que están formados. Yo tengo una formación de excelencia en Mar del Plata, en el Hospital Privado de la Comunidad, me gustaría mostrarles mi curriculum para que sepan a quién están sacando”.

Asimismo se lamentó de que el municipio se quede sin profesionales médicos en medio de una pandemia: “En el medio de ésta tormenta que está atravesando el mundo no te podés dar éste lujo por viles intereses económicos y personales, te cagues en toda la población y en la salud de toda esa población. Y le pagues sueldo a estas dos personas que no están viniendo a laburar. Se cagan en la gente. Yo con el Dr. Vargas nunca tuve un problema, con la directora nunca tuve un problema pero sabíamos que iban a hacer ésta jugada sucia pero no en medio de una pandemia”.

Respecto de la modalidad que emplearían las dos personas a las que acusa, subrayó: “Yo quisiera que averigüen qué tipo de cirugías han hecho últimamente y qué pacientes se han operado, son patético lo que están haciendo y no van a trabajar, en estos momentos están comiendo con los miles de pesos que le sacan al municipio y a los vecinos. Mientras que los que nos ponemos los barbijos y estamos en la trinchera nos sacan miserablemente”.

“No les importó que hayamos llevado la lista de espera de un año y medio a dos semanas por priorizar a los pacientes de Mar Chiquita, no les importó que nosotros le dábamos al paciente el alta en el día y andaban muy bien, los pacientes no tenían que gastar más plata porque se volvían a sus casas. El sueldo nuestro lo hacíamos generar nosotros mismos con el dinero que les ahorrábamos y estos sinvergüenzas sacan a ésta clase de médicos que laburan de ésta manera y que le hacen ahorrar plata al municipio usando esta técnica de primer nivel y de vanguardia que es la laparoscopía y ponen a otros tipos que no tienen la misma experiencia laparoscópica, hicieron agrandar la lista de espera y encima gastan dejando a todos los pacientes internados con sueros, es una vergüenza. A mí me sacaron producto de eso, no es que no necesitaban médicos en la guardia. Estos sujetos se dan el lujo de hacer chanchadas para beneficio económico y personal poniendo en riesgo la vida de todos los que viven en el Partido de Mar Chiquita, la población se tiene que enterar de esto” gatilló.

Y por último sostuvo que “el promotor de todo esto es el Secretario de Salud, junto con la Directora del hospital y sus secuas que es el enfermero que ahora está de ‘matoncito’ ahí amenazando a todas las enfermeras. Vargas no está capacitado medicamente para llevar adelante la secretaría de Salud de una comuna y la mujer muchísimo menos, no tienen una altura académica para hacerlo, lo único que le importa es poner a su gente y la plata porque lo demostró sacando a doctores que hacen guardia en el hospital. Los respiradores que tiene el municipio no tienen filtro de virus y Vargas no se da cuenta, es increíble”.

LOS DOS CIRUJANOS HABÍAN SIDO DESPEDIDOS POR EL ANTERIOR SECRETARIO DE SALUD, NICOLÁS MARINI:

Después de haber despedido a los dos cirujanos, Marini debió dar explicaciones ante el Honorable Concejo Deliberante de Mar Chiquita sobre los motivos que tuvo para hacerlo y solo se limitó a decir que fue por problemas de trabajo. Sin embargo trascendió que no se les renovó el contrato porque “no operaban, se turnaban para las vacaciones, faltaba uno, luego el otro, y así ampliaban la espera para la gente. Marini lo había hablado previamente dos veces y no cumplieron lo hablado, por eso los sacó. Los nuevos cirujanos que habían ingresado operaban muy bien, y acortaron la espera a 15 días”, relató otro miembro del sistema de salud.

Y también se había argumentado en su momento que ambos cirujanos “no hacen guardias, operan y se van a sus ciudades. Un enfermero, se ocupa de las altas, cosa que no corresponde”.