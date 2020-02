UN GUARDAVIDAS DEBIÓ RECIBIR AYUDA EN UN RESCATE Y LOS DUEÑOS DEL BALNEARIO LA LARGA LO AMENAZARON: “TIENE QUE CUBRIR 200 METROS DE PLAYA SOLO”

Fuera de la ley, con amenazas, despidos y violencia. Así se trabaja en el balneario La Larga, de Santa Clara del Mar y una dramática situación quedó registrada en video este fin de semana largo. Ahora resta saber qué acciones va a tomar el municipio ya que se confirma, una vez más, que el complejo no cumple con la ley ya que solo dispone de un guardavidas para cubrir más de 200 metros de playa desbordada de gente.

La falta de control y la ilegalidad puso en peligro la vida de los turistas que eligen las playa de Santa Clara del Mar para veranear. Un momento de tensión se vivió cuando el único guardavidas que trabaja en el lugar acudió a un rescate. El trabajador, que se encuentra solo (a pesar de que la ley dice que deben haber dos guardavidas por puesto) recibió la ayuda de otro guardavidas para salvar a un bañista y a pesar de los aplausos de los testigos, el empleado fue reprendido por los dueños del balneario.

Sucede que el otro guardavidas que ayudó al primero, es el mismo que había sido despedido semanas atrás después de haber reclamado sus derechos.

Los dueños de La Larga, despidieron a Nahuel Pereyra y quedaron en el foco de la tormenta por ser uno de los balnearios que no cumple la ley: “Se agarran de un pliego que dice que tienen que tener dos guardavidas. Pero a nivel de seguridad y el cuidado de la gente es inviable, la responsabilidad es del balneario que no cumple la ley y del municipio que no lo intima y no lo pone a derecho. La ley 14.798 que dice que debe haber guardavidas cada 80 metros: dos a la mañana, dos a la tarde durante cinco meses”, explicaron desde UGAM.

Pese a esto, la mujer del dueño del concesionario, filmó al trabajador despedido colaborando en un rescate, en el cual tuvo que intervenir ya que el único guardavidas que trabaja en el lugar no podía con la situación y con esas imágenes pretende amenazarlo por estar en el lugar, a pesar de haber salvado la vida de una persona.

Después de esta situación, el empleado que continúa en el puesto de guardavidas difundió un video en donde visibiliza el caso pero a las pocas horas recibió una carta documento de parte de La Larga donde advierten que si recibe ayuda de otro guardavidas en algún rescate, va a ser sancionado y despedido.

¿Qué sanción tendrá el municipio? ¿Importa más el dinero que salvar una vida para los dueños de los balnearios?