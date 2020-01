UN VECINO GRABÓ LA IRRESPONSABILIDAD DE UN CONDUCTOR EN ACAPULCO Y MONTECARLO

No es novedad, pero en esta temporada exitosa en cantidad de visitantes, las irresponsabilidades de algunos automovilistas toma mayor notoriedad. Por ejemplo, una vecina grabó el momento en que una camioneta estacionó sobre la linea amarilla en sobre la avenida Acapulco esquina Montecarlo. El conductor, puso las luces reglamentarias, descendió con un menor e ingresó al supermercado que se encuentra en el lugar en un horario donde el tránsito era muy intenso.

No es la primera vez que se registran faltas en la avenida principal de Santa Clara, sobre todo en referencia al estacionamiento sobre el cordón que más allá de no estar pintado en algunos sectores, el sentido común indica que no se puede estacionar, ya que los vehículo lo hacen en el medio, entre las columnas de iluminación. Sin embargo, a alguno automovilistas, no les interesa.

En este caso, el conductor de la camioneta blanca que se observa en el video publicado en el red social Facebook por una vecina, desciende de su vehículo, el cual llevaba un trailer con un cuatriciclo, ingresa al supermercado y luego sale del mismo para cargar la mercadería. Todo en medio de una tranquilidad que asombra.

En otra grabación se observa cuando una camioneta tipo furgón dobla a la izquierda y en clara falta estaciona y reduce aun más el espacio de circulación de la avenida.

Cabe destacar que por esa esquina circula la linea de colectivos 221, que durante el lapso de tiempo que la camioneta estuvo mal estacionada, no pasó… o no podría haber pasado.

Si bien los agentes de tránsito de la municipalidad de Mar Chiquita tienen presencia en distintas zonas, la imprudencia e irresponsabilidad de algunos automovilistas desdibujan la tarea de los que tienen que controlar y multar.