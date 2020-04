UNA MARPLATENSE LLEGÓ A LA UNIDAD SANITARIA DE SANTA CLARA CON SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS Y GENERÓ PREOCUPACIÓN EN LA COMUNIDAD

El hecho sucedió este sábado por la tarde y desde el municipio no contabilizaron el caso como sospechoso en el parte diario que emiten en las páginas oficiales, sin embargo la información fue confirmada por profesionales de la salud y vecinos.

Alrededor de las cinco de la tarde de este sábado 18 de abril llegó una mujer mayor de edad a la Unidad Sanitaria de Santa Clara del Mar advirtiendo que presentaba síntomas compatibles con el COVID-19, sin embargo la indignación llegó cuando las autoridades de la sala de salud corroboraron que la mujer es de Mar del Plata y decidió acudir a Mar Chiquita por la cercanía ya que viviría en la zona de Parque Camet.

El personal de salud evacuó la sala que contaba con poca gente, para asistir a la mujer y evitar cualquier tipo de contagios y la indignación se apoderó de los presentes al preguntarse cómo evadió los controles para ingresar al distrito. Las autoridades de la Unidad Sanitaria explicaron a los presentes que se activó el protocolo por posible caso de coronavirus y se maximizaron las medidas de seguridad.

La mujer se trasladó en un automóvil e iba acompañada de un hombre y no se hizo el test ya que se le explicó que debe atenderse en Mar del Plata.

La particular situación fue ocultada por el municipio y no se explicó qué sucedió con la mujer ya que en los partes diarios se afirma que no hay casos sospechosos en Mar Chiquita, pero no aclararon cual fue el resultado de esta mujer que mantuvo contacto con mucha gente santaclarense.