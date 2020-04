UNIDAD SANITARIA DE SANTA CLARA: CARTA DE UNA MÉDICA A LA QUE NO LE RENOVARON EL CONTRATO DE TRABAJO

Se trata de la Dra. Fernanda Simões quien se desempeñaba en la guardia del CAPs de la costa hasta ayer, 31 de marzo de 2020, fecha en que vencieron muchos contratos, pero que el gobierno de Jorge Paredi habia dejado trascender que no se echaría a nadie.

Según relató la mujer en una carta de despedida de a sus compañeros de trabajo, su contrato no fue renovado por la administración municipal. Al momento, no hay motivo alguno. De hecho, en el ámbito municipal llamó la atención la situación: “Vargas -Secretario de Salud-, no pasa por la Unidad Sanitaria de Santa Clara. Me hablaron muy bien de la Doctora”, indicó una fuente del gobierno.

La médica, de origen brasileño, le explicó a sus compañeros de trabajo: “No me van a renovar el contrato”. “Fue un placer trabajar con cada uno de ustedes, en estos meses aprendí un montón y me voy muy contenta por la oportunidad de haber convivido con personas tan especiales…fuerza…sigan haciendo este trabajo hermoso con mucho cariño”.

La baja del contrato de la médica se da en medio de la pandemia por el Coronavirus. Las autoridades municipales del área de Salud, como es costumbre durante las últimas semanas, se niega a dar información y se ampara en la difusión de “partes diarios”.

Asimismo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández quien previó situaciones de despidos en parte privada, tildó de miserables a aquellos que echen personal.

Desde el Gobierno de Jorge Paredi, no hubo ningún tipo de comentario respecto de la no continuidad de la médica en la guardia de la Unidad Sanitaria de Santa Clara del Mar.