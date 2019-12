VANDALISMO Y ODIO: POR TERCERA VEZ DAÑARON EL MONUMENTO A LAS MADRES

Un repudiable acto vandálico se repite en la plaza central de Santa Clara del Mar, la escultura que homenajea a todas las madres del Partido de Mar Chiquita, que está ubicada en el denominado Centro Cívico de la localidad costera parecer ser el objetivo predilecto de los vándalos.

La escultura fue destruida el pasado 2 de mayo, sin embargo ya había sufrido un ataque similar en 2007.

La escultura dañada, fue creada y donada por Alfredo Troisi y reinstalada el 8 de marzo del 2007, luego de otro acto vandálico.

El “Monumento a las Madres” se emplazó “en honor a todas las madres del partido de Mar Chiquita” bajo la consigna “muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es el corazón materno”.

En las redes sociales se replicaron las imágenes y los vecinos expresaron su indignación, como por ejemplo Rubén que escribió: “Hace un año atrás lo dañaron. No se conformaron. Ahora lo destrozaron. La verdad, me da más pena que bronca. El/los infradotados que lo hicieron ni siquiera leyeron la placa. Homenaje a todas las madres del partido de Mar Chiquita. Para el que no sabe, es frente a la iglesia, en la plaza. Ya había sido restaurado hace unos años. Se cagaron en sus madres. En las de todos”.