VECINOS DE LA CALETA DIFUNDIERON UNA CARTA PÚBLICA EN AGRADECIMIENTO Y APOYO A LOS GUARDAVIDAS EN EL MEDIO DEL CONFLICTO CON EL MUNICIPIO

Un grupo de vecinos y turistas viralizaron en redes sociales una carta pública dedicada a los Guardavidas en donde destacan el trabajo que realizan en las playas y en apoyo a los trabajadores ante un conflicto con el Gobierno Marchiquitense.

Asimismo, expresaron su repudio ante las declaraciones del secretario de Turismo, Marcelo Artime en diálogo con Búnker 91.9 FM. Y afirmaron que, al funcionario “no le interesa en lo más mínimo la seguridad de los que disfrutamos la playa”.

AQUÍ LA CARTA PÚBLICA:

Esta es una carta de “AGRADECIMIENTO” a los guardavidas que realizan su trabajo durante nuestra estadía en esta localidad balnearia. Especialmente deseamos reconocer a quienes tienen a su cargo el cuidado de la “ CALETA”, que es donde más disfrutamos nuestras playas

Todos y cada uno de los guardavidas se destacan por su hospitalidad y amabilidad con la que se relacionan con cada turista en particular y, por el cuidado, concentración y profesionalidad con el que protegen la vida de los ciudadanos en las playas. Los hemos visto ser muy solicitados con sujetos con discapacidad que, sin haber pedido ayuda, ellos se ofrecen a acompañarlos, acompañar a niños que no encuentran a su familia, socorrer a quien ha sido lastimado por un agua viva, educar a quienes no conocen el comportamiento de estos mares y podrían poner en riesgo su integridad… En fin, podríamos enumerar muchas situaciones en las que los hemos visto actuar con una profunda responsabilidad de “cuidado del otro/a”.

Desde esta perspectiva esperamos “SEAN RECONOCIDOS” como todo trabajador se merece, especialmente cuando se asume la tarea con COMPROMISO, AMOR y RESPONSABILIDAD como estos guardavidas han demostrado

REPUDIAMOS todas las blasfemias y mentiras expresadas por el Secretario de Turismo Marcelo Artime, que no solo descalifica a estos Guardavidas, si no que no le interesa en lo más mínimo la seguridad de los que disfrutamos de la playa.

Se adjunta la firma de todos los vecinos que apoyamos a nuestros guardavidas.