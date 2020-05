VECINOS DE SANTA CLARA ASISTEN CON ALIMENTO A MÁS DE 500 PERSONAS

En el contexto de la pandemia COVID-19, también se multiplican las acciones solidarias en el Partido de Mar Chiquita. Hernán Carranza, un reconocido vecino santaclarense nos relató el trabajo que realiza acompañado de amigos y la colaboración de otros vecinos y comerciantes para brindar una asistencia social a quienes más lo necesitan.

En dialogo con BÚNKER 91.9 FM, Hernán Carranza explicó: “Arrancamos hace más de un mes, se comenzó con una comisión de crisis para integrar a todos, nosotros queríamos darle una mano a los vecinos, familias y amigos que tenemos a nuestro alrededor”.

Sobre el motivo que hizo posible éste acto destacó que “el estado es el actor principal en estas situaciones, nosotros funcionamos a base de donaciones, más allá de cualquier tipo de forma política. Cuando nosotros lo comenzamos a hacer fue por solidaridad. Intentamos ver cuál era la forma en la que podíamos ayudar, cuando vimos que al entregar los bolsones no se puede llegar a todos”.

Para el primero de mayo realizaron una olla popular de la que participó más de un centenar de personas y hoy en día brindan ayuda a muchas personas de la costa marchiquitense que necesitan una mano. “El día del locro se llegó a más de 600 y en viandas repartimos más de 500 viandas por día. Mucha gente la pasa a retirar, respetando los protocolos de distancia y después salimos en varios vehículos. Tenemos armado listados, arrancamos con 120, llegaron a 200 y hoy estamos entre 500 y 550”.

También destacó la necesaria colaboración que reciben de parte de comerciantes locales: “Estamos funcionando en base a donaciones, nos está dando una mano Esteban y la familia Benítez, de Aida, Pablo de Sagitario, otros comerciantes más donaron, Diego Parrondo, y hay varios que han donado”.

Cabe destacar que Carranza es un dirigente del Partido Justicialista y es hijo de dos personas muy recordadas en Mar Chiquita, tanto por la militancia y el trabajo en política como en lo social, aunque destacó que ésta cuestión escapa a cualquier interés político. “La idea es integrar a los vecinos y que se entienda que no es política, me encanta la política no lo voy a ocultar, es algo que adoro, mis viejos estuvieron en este pueblo y dejaron sudor y ganas acá pero nos pasó en el año 89 de comer en el comedor que nosotros mismos armamos por la hiperinflación, si con tres mil habitantes de ese entonces había necesidades imaginémonos ahora lo que es, uno no puede ser apático y estar bien cuando sabes que el vecino de enfrente tiene tres pibes y no pueden comer”.

Entre diez y doce personas colaboran diariamente para atender el comedor y la repartición de bolsones de comida y destacó que todo tipo de ayuda sirve para poder seguir realizando ésta acción solidaria.

“Nosotros tenemos una agrupación que se llama ‘Militancia Peronista’, que la fundó mi viejo, Carlos Carranza y con orgullo lo digo porque el pueblo lo recuerda con un gran cariño y si hay algo que me enseñó fue que ni con la salud ni con el hambre de la gente se puede jugar, no tienen ninguna bandería política”, expresó Carranza.

El merendero funciona de lunes a viernes de 12.30 a 13 hs, entregan viandas calientes en Lisboa 572, “también en El Gorrión 648 –Playa Dorada- incluso también tenemos un ropero, por favor anotarse en el teléfono: 223 562-7860. Los esperamos. Traer recipiente”, destacó.

Para aquellos que puedan acercar donaciones pueden comunicarse al Cel:2236960123. 2236959295