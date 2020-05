VELÁZQUEZ SOBRE LA ORDENANZA DE FITOSANITARIOS: “DESAPROBÉ LOS ARTÍCULOS EN LOS QUE DETERMINABA LA ZONA DE EXCLUSIÓN Y ZONA COMPLEMENTARIA, PORQUE NO SE CONDICEN CON EL DICTAMEN JUDICIAL”

La concejal de la Coalición Cívica –ARI argumentó su voto y resaltó cuales fueron los artículos de la norma en los que no estuvo de acuerdo.

Valeria Velázquez, le explicó a El Ciudadano que “se votó la ordenanza de uso de fitosanitarios o agrotóxicos como decimos comúnmente, esta ordenanza debía ser votada, porque en diciembre de 2019, producto de la denuncia de los vecinos por las fumigaciones en el corredor de la ruta 11, el Juez Casas, dicta una resolución en la cual se intima al municipio a normar al respecto, en dicha resolución se dictaminó una prohibición de fumigar a 1500 metros de la zona urbana”.

En ese contexto la concejal dijo que “en particular desaprobé los artículos en los que determinaba la zona de exclusión y zona complementaria, porque no se condicen el dictamen judicial, es más a mi entender no sirven”.

Velázquez sostuvo que “este ordenamiento no va a cubrir las expectativas de los vecinos que sintieron vulnerado su Derecho Constitucional a un ambiente sano, no las cubre porque los vecinos pedían un cambio de paradigma, un sistema de producción diferente y menos con los metros que finalmente se establecieron para la zona de exclusión”.

La concejal le habló a los vecinos: “Esa zona es donde no se puede fumigar y 150 metros, es nada. Mi expectativa era lograr una ordenanza donde se cumpla con el decreto ley 8912/77 y respetar el centro poblado, que es la unidad de la zona urbana y complementaria, y después de allí contar los metros, que en definitiva era la resolución del Juez, pero no tuve consenso, por eso también pedí que se modifiquen las multas para que las faltas menores sean de $ 30.000 y las faltas más graves de $ 2.250.000”.

Asimismo, Velázquez recordó que “el año pasado, presente una resolución para el uso de agroquímicos en la costa del Partido, la cual no se aprobó, sino que hubo un compromiso del municipio por medio de Bromatología para tomar las denuncias de las fumigaciones, pero esto no se cumplió”.

Por otra parte, la concejal de la Coalición Cívica, resaltó el proyecto que se aprobó en la misma sesión: “La ordenanza de Agroecología, en la que el municipio debe fomentar esta nueva manera de producir, porque creo que es la forma de hacer bien las cosas y además se logra una actividad económica más, sobre todo para la Costa. Y así se fomenta el desarrollo local y fundamentalmente se mejora la dieta alimenticia y se comienza a preservar la salud de la población, pero como todo cambio de sistema es gradual, la manera de empezarlo es fomentándolo. Ahora queda en manos del ejecutivo”.