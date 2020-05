VINIERON A BUSCAR UN FUTURO EN SANTA CLARA Y HOY DUERMEN EN UNA CARPA

Una familia compuesta por un padre, una madre y un hijo de 27 años que padece una discapacidad mental viajaron desde La Plata hacia Santa Clara del Mar. Habían juntado dinero para vacacionar en verano y de paso para trabajar con la intención de poder construir su vivienda en la localidad costera pero el sueño se frustró y en el marco de la pandemia y sin recursos no les quedó más opción que sobrevivir en una carpa.

La mayor parte de la población de Santa Clara del Mar se instaló en la localidad costera provenientes de otras ciudades bonaerenses y quedaron enamorados de la costa, para luego armar un futuro en las tierras marchiquitenses. Muchos lo concretaron, otros no pudieron lograrlo y hoy una familia que quiere seguir peleando por ese sueño subsiste con la ayuda de los vecinos.

Gabriel Budiño, su mujer y su hijo, llegaron en febrero desde La Plata de vacaciones pero también con la meta clara de poder construir una vivienda en Santa Clara aunque se encontraron con una realidad adversa. Se instalaron en el terreno de un sobrino de la familia por un tiempo y hoy viven los tres en una pequeña carpa ubicada en Lisboa 1027.

Gabriel es electricista, albañil y pintor y cuando puede realiza su trabajo. Había llegado con expectativas de empleo en la zona pero se encontró con una realidad adversa.

“El laburo acá está muy mal y peor en el invierno, estamos los tres viviendo en la carpa, mi hijo de 27 años tiene una discapacidad mental. Los del municipio nunca vienen”, expresó en dialogo con El Ciudadano de Mar Chiquita.

Con lágrimas en los ojos explicó: “Necesito que me ayuden con una casa, no quiero que me la regalen, no quiero nada regalado, solamente ayuda para alquilar o lo que sea, para bañarnos, dormir y comer. Soy trabajador, quiero ganarme lo mío”.

“Es muy feo vivir así, me vine acá de vacaciones y a laburar pensando que iba a progresar, me gustó el lugar y fue todo para atrás encima con esta pandemia no nos pudimos volver. Comemos con la ayuda de muchos vecinos que están y les agradezco a todos”, concluyó.

Los vecinos notaron la forma de vivir de la familia y decidieron viralizar su situación para que, al menos de manera provisoria, alguien pueda brindarles una ayuda. Después de que la historia llegó a los medios, durante la tarde de éste martes, miembros del Centro Integrador Comunitario de Camet Norte se acercaron al lugar, al tiempo que una vecina les ofreció un techo para pasar un tiempo.

No obstante, en dialogo con El Ciudadano de Mar Chiquita, el Delegado Municipal de Mar Chiquita, Antonio Contardo declaró que “Fuimos a verlos ayer, no porque haya salido en los medios. Les ofrecimos traslado a La Plata y los asistimos con alimentos. Casas no tenemos”.