WALTER WISCHNIVETZKY: “NO SE INCUMPLIÓ CON EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN”

SE CONFIRMÓ QUE EL HIJO DE UN FUNCIONARIO NO CUMPLIÓ CON EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN POR LA PANDEMIA

SE CONFIRMÓ QUE EL HIJO DE UN FUNCIONARIO NO CUMPLIÓ CON EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN POR LA PANDEMIAA través de un audio en un grupo escolar, María Adrogue, esposa del Secretario General de la Municipalidad de Mar Chiquita, Arq. Walter Wischnivetzky, confirmó que su hijo mayor llegó el sábado 7 de marzo y comenzó la cuarentena el lunes 10 de marzo.“Si, Elías está aislado y sin síntomas, pero por protocolo está aislado desde el lunes en Mar del Plata”, dijo Adrogué en un audio de un grupo escolar de WhatsApp.El hijo del funcionario más importante y de mayor responsabilidad en el gabinete municipal, “llamó al 107” y “preguntó cómo era el protocolo a seguir” y para evitar polémica, Adrogue aseguró que en el servicio telefónico “le informaron que solo él tenía que aislarse porque no tenía síntomas”.Sin embargo, el Decreto del PEN 260/20 de fecha 12 de marzo del corriente año, en su artículo 7º, Inc. D, indica que “quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. Estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción”.Asimismo, el presidente Alberto Fernández se refirió a un hecho que tomó público conocimiento cuando un argentino que llegó del exterior no quiso cumplir con la cuarentena y atacó a un vigilador. “Estoy buscando donde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todo el mundo entienda que no se puede ser tan estúpido y poner en riesgo a la gente”, dijo el jefe del Estado en declaraciones a radio Mitre y Radio 10.Además, la esposa del Secretario General del municipio, aclaró que su hijo “sigue sin síntomas y sigue aislado hasta que se cumplan los 14 días de su arribo, que será el sábado que viene”. Así confirmó que la llegada desde la “zona de riesgo” fue el sábado 7 de marzo, por lo que el joven no cumplió con el aislamiento el mismo sábado, domingo y parte del lunes, cuando inició la cuarentena en la ciudad de Mar del Plata.Por otra parte, María Adrogue dijo que el aislamiento de la familia (su esposo y otros 6 hijos), se dio a partir de que “en la semana –jueves 12 de marzo- llegó una resolución de la Dirección de Escuelas que justificaba la inasistencias en estos casos, aunque por protocolo no está pensado que se aísle el grupo familiar”, sostuvo. Sin embargo, la familia mantuvo al menos 48 horas de convivencia, por lo que debería haber sido automático, más allá de las inasistencias escolares.Asimismo, el viernes 13 de marzo, cuando el intendente firmó el Decreto 507 respecto de la pandemia, el Secretario General se encontraba en la misma oficia que el jefe Comunal, según la foto que difundió la Dirección de Prensa de la municipalidad de Mar Chiquita.Adrogue, ante la situación, dijo que con su esposo tomaron “la decisión de que los chicos se queden en casa por una cuestión de prudencia nuestra, no porque esté en el protocolo”.El Arq. Walter Wischnivetzky no respondió a las consultas de este medio en las últimas 48 horas y así evitó confirmar o desmentir la información: eligió el silencio. El que hablará será el intendente Jorge Paredi este lunes desde las 11 de la mañana en una conferencia de prensa. Se espera que de una versión oficial de lo ocurrido y las medidas que tomará al respecto, ya que se adelantó que se “comunicarán las decisiones que se tomarán en el distrito para acompañar las medidas del gobierno nacional y provincial”.

Publicado por Bunker 91.9 FM en Lunes, 16 de marzo de 2020